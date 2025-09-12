宣萱瘋狂玩threads　「熱氣球女王」獲網民邀古天樂出山咁覆！

【宣萱/threads/熱氣球之亂/古天樂】做藝人真係唔容易！為了與fans交流，藝人除了更新Facebook之外，亦會玩Instagram、抖音、小紅書，和YouTube等等一系列社交平台。早前張家輝為宣傳新戲《贖夢》，在threads上開辦了「分身」蔡辛強（choi_san_keung），成功做了「脆友」打入後生仔圈子，亦非常成功地為電影造勢。早前熱氣球事件得到全城關注，宣萱因為早年《萬凰之王》中「坐」過熱氣球，更被網民做成meme圖變「香港坐熱氣球第一人」。

宣萱真係女神。(IG@jessicahsuan_official)

在threads上爆紅之後，一向好玩得又貼地的宣萱，原來已順勢，靜悄悄地開辦了其個人threads帳號「jessicahsuan_official」，和網民「瘋狂傾偈」。你以為今年55歲的宣萱就跟同年青人溝通不到？其實宣萱比起不少網紅更識玩！

宣萱玩threads。（threads@jessicahsuan_official）

狀態好好。（instagram@jessicahsuan_official）

宣萱（IG@jessicahsuan_official）

宣萱35歲慶生靚相。(小紅書)

宣萱呢條片真係經典！背後仲有古天樂！。有網民話好欣賞佢敢言，宣萱回覆：「多謝公司當年冇雪我。」（threads@jessicahsuan_official）

宣萱因為熱氣球之亂，一張meme圖而在threads爆紅。（threads@jessicahsuan_official）

例如，有網民貼上她任林家謙演唱會嘉賓，並寫：「宣萱面前，佢勁cute」，宣萱又會親自回覆：「係對住Tyson佢勁cute」。又有網民「考古」翻出陳年片段，宣萱向TVB高層發聲投訴：「我哋開工等成三四個鐘，但係遲到一句sorry都唔使講，公司亦唔會講一句教佢哋嘅說話，但係我哋唔敢遲到，遲到會俾人篤住嚟講：點解遲到⋯⋯」宣萱也留言回覆：「多謝公司當年冇雪我。」又有網民問：「宣萱可吾可以邀埋古生一齊玩thread啊？」宣萱就回覆：「下一世我盡能力試吓。」還附上一個「發瘋emoiji」，真是完美展現了她風趣幽默又玩等的性格！

網民問宣萱幾時叫埋古天樂玩threads，宣萱：「下一世我盡能力試吓」。（threads@jessicahsuan_official）

宣萱同古天樂好老友。（資料圖片）

宣萱正式成為「脆友」。（threads@jessicahsuan_official）

