「傳奇港姐」近照曝光面色紅潤　6歲被父母抛棄露宿街頭極坎坷

現年73歲、有「傳奇港姐」之稱的張瑪莉（Mary姐）在1975年參選港姐奪得冠軍，曾參演多部麗的及佳藝電視劇，直至1980年與何東家族成員、李小龍之兄長，前皇家天文台助理台長李忠琛，兩人育有一子一女，而張瑪莉亦息影專心照顧家庭，可惜二人於1995年離婚，其後她於2012年與任職建築師的余文平再婚，至今仍十分恩愛。日前張瑪莉在社交平台分享近照，身穿白色衛衣的她，戴上Cap帽，打扮十分年輕，而且面色紅潤，精神不俗！

張瑪莉（Mary姐）有「傳奇港姐」之稱。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

1975年參選港姐奪得冠軍。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

1975年參選港姐奪得冠軍。（視覺中國）

面色紅潤。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

打扮年輕。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉6歲時遭父母拋棄，曾在深水埗街頭露宿4年，直至10歲才被社會福利署送至保良局，一待11年，至21歲才離開。童年坎坷的張瑪莉，在1975年當選港姐冠軍後改變了一生，與李忠琛結婚後更成為豪門名媛，雖然最後離婚收場，但張瑪莉仍視前夫為家人，她曾在訪問中大讚李忠琛是一位才華橫溢的科學家，雖身為李小龍的兄長，但每次接受外國傳媒採訪時總會強調：「我並非他的兄長，李小龍是我的弟弟。」張瑪莉非常欣賞他的氣概。2008年李忠琛因心臟病在澳洲離世，張瑪莉仍不時到墓園拜祭前夫，有情有義。

張瑪莉不時到墓園拜祭前夫，有情有義。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

女強人！（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉於2012年與任職建築師的余文平再婚。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉再婚得到雙方子女支持。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

當年張瑪莉與李忠琛離婚後轉型做女強人，1995年成立「張瑪莉市場推廣（國際）有限公司」擔任公司執行董事，並致力參與公關、顧問、社交、演講及禮儀等教育及公益事業等。張瑪莉曾透露大仔在外國完成機械人博士課程後，將所學運用在醫療上，繼續研究工作；而女兒則嫁給法國飛機工程師，已建立幸福家庭，2023年張瑪莉更榮升做外婆！

張瑪莉轉型做女強人。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉大仔。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

張瑪莉與女兒。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

榮升做外婆。（Facebook@Mary Cheung 張瑪莉）

