于朦朧生前視周迅為理想型　周迅悲痛：你的美好會留在大家心中

37歲的內地男星于朦朧因演出多套古裝劇集，就好像《三生三世十里桃花》、《新白娘子傳奇》、《永夜星河》等，古裝扮相俊秀令其有「古裝美男」的封號。但萬萬沒想到，就在昨（11日）驚傳他墮樓身亡，直至傍晚時分其工作室就發聲明指經警方工作後已排除刑事嫌疑，證實其死訊，令全網為之震驚。

于朦朧有「古裝美男」稱號。（于朦朧微博圖片）

而于朦朧墮樓身亡消息被證實後，與其合作的多位圈內明星朋友都紛紛貼文作悼念，包括與他在劇集《三生三世十里桃花》合作的楊冪及迪麗熱巴，前者表示：「四哥，願你在另一個世界安好。」後者表示：「記憶中你一直是溫柔又真誠的白真，後來在節目上重逢，還是那個善良又溫柔的于朦朧，一路走好 永遠懷念。」還有張天愛表示：「10年前的夏天，你站在我的宿舍前，送給我你最愛的果汁，那是我們的第一次見面。我從沒想過今天要和你說再見，我說不出…」而他們二人曾在劇集《太子妃升職記》中合作。

于朦朧長相英俊。（于朦朧微博圖片）

另外，于朦朧生前曾在多個節目中多次公開表示視周迅為偶像及理想型對象，他曾談及不介意另一伴年齡比自己大：「因為我喜歡周迅，我覺得比我大一些的女生，她跟我相處的時候，如果是奔着未來要結婚的這個目的去的話，那就會很穩定，因為兩個人的心智，都相對成熟了。」而在事發後，周迅亦都有在微博悼念：「朦朧，你的美好會留在大家心中，願你在另一個世界一切安好。」

于朦朧視周迅為理想型。（周迅微博圖片）

圈內多位朋友發文悼念。（微博圖片）