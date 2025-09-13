王嘉慧著比堅尼為靚相忍口又減肥：對住美食好想食但唔敢

藝人王嘉慧昨日（12日）出席全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》的記者會，她接受《香港01》訪問時表示去了重慶、張家界、鳳凰古城、武隆、桂林、長沙等地的拍攝，連高鐵、舊式「綠皮火車」的軟臥和硬臥都嘗過了，是一次非常新奇的體驗。

藝人王嘉慧出席全新旅遊節目《盲盒鐵路遊》的記者會。(胡凱欣 攝)

去過這麼多地方，王嘉慧表示自己對辣的看法有改觀，除了改觀外，連自己吃辣的能力都提升了：「我其實自己平時可能食譚仔都係十小辣嘅friend。」所以出發前特意準備了五、六款胃藥及保健品「傍身」。但去到重慶後竟然完全適應了當地的「辣」：「原來我自己係OK食麻辣嘅嘢喎，愈食愈上癮啦，去到最尾一日係有啲唔捨得嘅感覺添！」回來後更由以往的「十小辣」到開始挑戰「三小辣」，更笑言未來想挑戰墨西哥辣。

王嘉慧表示自己對辣的看法有改觀。(胡凱欣 攝)

節目預告中，王嘉慧的泳裝自然是焦點之一，她為了以最佳狀態示人坦言事前下了不少苦功：「始終係第一個旅遊節目嘛，都想話可以靚靚咁著套泳衣呈現畀大家睇。」在出發前王嘉慧更開始減肥：「對住啲嘢食就，『啊，好好味，好想食呀！』但係又要忍口，唔敢食太多。」直到拍完泳裝環節才敢放鬆。

王嘉慧的泳裝自然是焦點之一。(胡凱欣 攝)

王嘉慧為了以最佳狀態示人坦言事前下了不少苦功。(胡凱欣 攝)

王嘉慧拍完泳衣環節以為已經完結，但原來還有一場泳衣環節未拍，但自己已經放鬆吃了麻辣火鍋，令她晴天霹靂，擔心不已：「點算呢，如果出到嚟，啊有啲肥肉、豬腩肉都唔好嘛！」幸好最終拍攝效果依然理想。

王嘉慧拍完泳衣環節以為已經完結，但原來還有一場泳衣環節未拍，但自己已經放鬆吃了麻辣火鍋。(胡凱欣 攝)

今次的旅遊節目拍攝，王嘉慧對於兩位拍檔讚不絕口，更指自己性格比較內向是「I人」，但在他們活潑開朗的感染下，自己也變得更健談：「我覺得佢哋係令到我自己open up咗自己囉。」兩位拍檔亦非常照顧王嘉慧：「發覺佢哋真係一個好好好好好嘅partner，即係好想同佢哋再拍一次。」