于朦朧墮樓身亡媽媽聞死訊後昏厥　送醫過程重複狂叫兒子名字

37歲的內地男星于朦朧曾出演過古裝劇集《三生三世十里桃花》、《新白娘子傳奇》、《永夜星河》等，古裝扮相俊秀令其有「古裝美男」的封號。但萬萬沒想到在11日驚傳他在北京某小區墮樓身亡，當大家質疑真確性的時候，直至傍晚時分其工作室就發聲明指經警方工作後已排除刑事嫌疑，證實其死訊，令全網為之震驚，據知而其母親聞死訊後當場昏厥，在送往醫院過程中，口中一直重複着兒子的名字。

于朦朧的離世，其工作室就指經警方工作後已排除刑事嫌疑。（于朦朧微博圖片）

據內地媒體報導指出，于朦朧遠在烏魯木齊的母親在得知兒子墮樓身亡的消息後就當場昏厥，隨後就被送往附近的醫院急診室急救，而在過程中她雖無意識，但口中卻一直重複着兒子的姓名，情緒已徹底崩潰。

于朦朧同媽媽一直相依為命。（微博圖片）

據悉于朦朧的父親早逝，所以他從小就與母親相依為命，母親靠着打零工做小生意維持生計，他曾講過在小時候因看到母親疲累到就能坐在梳化上睡着，覺得母親很辛苦，所以自己最大的心願就是讓母親過上好日子，所以在自己有經濟能力的時候，他就在烏魯木齊為母親購置了帶有陽台的房子，為人相當孝順。

于朦朧為人好孝順。（于朦朧微博圖片）

另外，母親亦是于朦朧從小的音樂啟蒙老師，所以這也是他堅持音樂的最初動力。而于朦朧這個名字是母親幫他改的，因為母親很喜歡看瓊瑤的小說和電影，因有一部電影叫《月朦朧鳥朦朧》，所以就改叫于朦朧，他曾表示：「小學的時候有一點點，害羞與別人叫我這個名字，但是長大了才發現這個名字特別之處，也特別感謝媽媽給我取這個名字。」