TVB御用惡人北上發展進軍飲食業　三年連開5間舖愈撈愈掂

現年54歲的林敬剛入行超過30年，經常在劇中飾演惡人、奸人等角色，更有「TVB御用惡人」之稱。近年北上發展的林敬剛除了拍戲及登台演出之外，更進軍飲食業，在廣東新會開設快餐店，日前第5間分店正式開張，他上載了一段餐廳開業當日盛況的短片，片中所見，他與幾位估計是合夥人的朋友，在店舖門前拜神切燒豬，又請來舞獅打鑼打鼓表演，現場非常熱鬧！

林敬剛入行以來拍過多套劇集，但一直以來都是以閒角為主，2021年他回到家鄉新會發展，更拍片介紹自家大果園，專門種植柑，據他所介紹整個柑園占地約兩百畝，每年的產量可高達160萬斤，他亦因而被指升呢做「陳皮大王」，不過早前他接受演藝人協會YouTube訪問時就澄清：「嗰陣我識咗個台山人，就話帶我去尋根。之後有朋友叫我參觀一下陳皮同拍返啲嘢，咁疫情冇乜嘢搞，咪搞吓呢啲，點知拍咗條片就俾人叫陳皮大王，講真如果真係有咁大個果園，仲使乜拍戲？而家我等緊內地嘅工作，而家嘅大方向都比較辛苦啲，電視又好，電影都好，希望大家努力喇。」

而林敬剛近年亦積極在內地找機會，他曾在接受《香港01》訪問時透露：「近呢幾年我真係多咗喺國內拍網絡電影同院線電影，其實係搵多一點演出機會和學習機會，亦可搵多條路嘅，國内登台都有，要搵食呀，只要有人欣賞我，任何我覺得值得付出的演出工作，我都會做，在國内拍戲有時都辛苦㗎，不過都值得嘅。」

