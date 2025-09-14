52歲TVB御用奸人離奇暴瘦　驚現烏龜頸老態初現舉鐵感吃力

現年52歲的海俊傑（海仔）1994年參加第13屆新秀歌唱大賽奪冠入行，但年少輕狂經常醉酒鬧事，錯失很多演出機會。至2018年海俊傑全面復出，憑無綫（TVB）劇集《法言人》、《逆天奇案》、《巾幗梟雄之懸崖》等演衰衰格格兼乞人憎的奸角入型入格。去年海俊傑離奇暴瘦，他透露自己大病了一場，當時有七天只能吃流質食物，他形容「細菌真的很厲害！＃痛苦的滋味＃免疫力＃活着就好」。而在早前播出的《刑偵12》中，海俊傑飾演患有精神病的殺手林亦明，臉上驚現眼紋兼樹根頸，骨瘦如柴老態畢現，實在令人擔心他的健康狀況。

海俊傑再於《逆天奇案2》中飾演古Sir。（劇集畫面）

瘦咗好多。（劇集畫面）

海俊傑喺《刑偵12》飾演患有精神病的殺手林亦明，臉上驚現眼紋兼樹根頸，骨瘦如柴老態畢現。（電視截圖）

最近海俊傑透露重了2公斤，病癒後堅持每天做運動。日前海俊傑在抖音分享健身片段，雖然練到手瓜起腱，但身型依然是「瘦蜢蜢」、手腳好幼。影片可見，海俊傑嘗試拿起大腿上的兩塊鐵，但用力仍拿不起；之後他再試玩不同的健身器材，沒有負加很重的鉛塊，但舉起來仍感覺到頗吃力。不過海俊傑態度積極，不斷發放正能量，指「有時生活給了你難題，可在轉角也留了驚喜。就算那終點似遙不可及，沿途還有美好的風景。」又留言：「不要停！#力量訓練 #健身愛好者 #愛擔鐵的大叔 #肌肉」。

海俊傑嘗試拿起大腿上的兩塊鐵，但用力仍拿不起。（抖音@海俊傑）

身型瘦蜢蜢。（抖音@海俊傑）

幾乎冇加負重嘅鉛塊。（抖音@海俊傑）

另外，海俊傑早前接受內地傳媒訪問時，臉頰已長肉不少，看來很精神；但頭部前傾呈現「烏龜頸」的情況，疑似患上「上交叉綜合症」（Upper Crossed Syndrome），令人同樣令人擔心。 他勉勵大家要「活在當下」，覺得健康和家人是最重要，不少網民留言叫他「加油」，但亦有人指他太瘦，擔心其健康。

海俊傑受訪時頭部前傾呈現「烏龜頸」嘅情況。（抖音@海俊傑）

肥番好多。（抖音@海俊傑）

康復後積極做gym大騷麒麟臂。（IG圖片）

康復後積極做gym大騷麒麟臂。（IG圖片）

海俊傑於1994年參加第十三屆新秀歌唱大賽奪冠入行，簽下華星唱片，更曾獲得1994年度十大勁歌金曲頒獎典禮「最受歡迎新人獎（男歌星）銀獎」，當年憑四分一的英國血統及混血外表而獲得不少機會，後來唱歌事業停滯，就轉戰電視圈。

海俊傑於1994年參加第十三屆新秀歌唱大賽奪冠入行。（電視截圖）

