黎彼得遲到自稱「細佬」走咗　影后催黃日華做帛金竟擺烏龍

75歲的資深填詞人兼演員黎彼得去年轉型做YouTuber，主持《玖噏秘笈》節目不時大爆娛樂圈秘聞。昨日（12日）播出一集，黎彼得玩「揞名爆」，透露約十年前為HKTV拍劇，因為自己開玩笑指「我細佬過咗身」，令一位前輩級影后信以為真，在片場找來黃日華幫忙一齊做帛金，更令同場的關寶慧笑到趴地。

黎彼得又有料爆。（YouTube@玖噏秘笈）

約十年前拍劇發生嘅一件事，劇中有黃日華、關寶慧和夏雨。（YouTube@玖噏秘笈）

黎彼得表示曾有朋友提議他不要公開這件趣事，「因為佢覺得對於故事主人翁有不敬，何況她是老人家、前輩。但因為我做節目，會唔開名，唔開名就冇事，大家唔知邊個，你估到就你聰明啦！」但根據黎彼德透露的蛛絲馬跡，同劇演員黃日華、關寶慧和夏雨，估計當時是拍《歲月樓情》，而這位前輩級影后身份更呼之欲出，就是鮑起靜。

HKTV《歲月樓情》。（劇照）

鮑起靜有份演出。（劇照）

黎彼得指有日他因為遲到，關寶慧上前八卦其遲到原因，黎彼得貫徹搞笑作風，戲稱自己「不舉」。他說：「今朝慘喇！今朝我開『細佬』度門，但『細佬』較兩個鬧鐘都唔醒，起唔到身即係走咗啦，好可惜咁就行咗去，陰公。」聰明的關寶慧掩住半邊嘴偷笑，而黃日華則全程處之泰然，顯然明白黎彼得口中的「細佬」是指甚麼，「聽得明嘅人就知道，我講嘅『細佬』係生殖器官。」

鮑姐真係好善良。（劇照）

黎彼得爆當年鮑姐叫埋黃日華一齊做帛金。（劇照）

黎彼得爆當年鮑姐叫埋黃日華一齊做帛金。（劇照）

關寶慧一直偷笑。（資料圖片）

黎彼得自認是「契弟」搞搞震，原來開玩笑時這位影后級前輩坐在梳化後聽到，飯後向黃日華說：「你老友嚟㗎喎，黎彼得『細佬』走咗，快啲做帛金！」黎彼得形容當時關寶慧笑到趴地，而黃日華基於尊重前輩，沒有拆穿真相，做戲亦有始有終：「黃日華話驚傷害影后，雖然影后錯摸擺烏龍，以為我『細佬』真係過咗身，咁就真係做帛金，後來將錢食咗佢算。呢位朋友非常之善良，而且係好好心嘅人，但呢餐俾呢個冤鬼（指自己）搞搞震，令佢錯摸以為我『細佬』過咗身，四圍搵人做帛金，呢單嘢堅㗎！」

關寶慧因為與黃日華經常約食飯，一度傳出緋聞。（微博@關寶慧）

鮑起靜與方平結婚多年依然恩愛。（資料圖片）

鮑姐兒孫滿堂，與女兒一家。（FB@Nina Paw - 鮑起靜）

