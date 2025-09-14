林作收「苦主」私訊爆熱氣球阿姐欠債唔還　本尊親回錢銀瓜葛

香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，原來主辦方一直未能成功申請載客許可，當天受訪的一位媽媽字字珠璣，沒有說粗口但句句到肉，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，以拍攝日常生活及美食探店為主，其IG追蹤人數更由3萬急升至80幾萬！之後「熱氣球阿姐」Botan應《100毛》創辦人、前商台DJ阿BU的訪問，分享其曲折人生。

「熱氣球阿姐」Botan字字珠璣爆紅。（ig@funnylifesexylie）

原來係一位美食KOL叫「Botan」菠丹。（ig@funnylifesexylie）

Ig追蹤人數急升近3倍。（ig@funnylifesexylie）

Ig有好多片。（ig@funnylifesexylie）

人紅是非多，有「抽水王」之稱的林作日前在IG出Po，稱連日收到「最少半打」網民用真實賬號投訴，指斥「熱氣球阿姐」Botan「雖然在氣球節事件裡面是苦主，但在現實卻是令其他人成為苦主」！林作公開多張截圖，申訴人指Botan欠下周身街數，曾經開過兩間playgroup，疫情期間收家長幾個月學費，但無預警下執笠，找她亦沒有安排退款。另氣球姐還創立一個基金會，收取會員費，內部運作被質疑欠缺透明度。

林作要求Botan自行回應這班「苦主」，其後對方留言說：「林先生，本人多年來並未更改電話號碼，亦有私人IG ,Facebook account, 如果這些所謂苦主有任何需求，可以親自向本人查詢！當時Playgroup本人只是其中一名股東，財務並不是本人負責，但和本人聯絡過並提交記錄的家長，本人亦已私人作出退款，本人可以提供轉帳記錄，如果有任何家長，任何人士有遺漏，歡迎隨時私訊本人提交記錄，查證屬實，本人願意私人作出退款。」

林作收到好多網民私訊指控Botan。（ig@jolamchok）

「熱氣球阿姐」Botan亦有喺林作IG留言。（ig@jolamchok）

隔天，林作再公開跟氣球姐的對話內容，當中提及由Botan創立的基金會，她並非董事，不涉及任何金錢利益，沒有申請政府資助，一直用其個人財產去營運。她亦提及到曾因為口罩損失了800萬並就事件報警，更稱自己不是網紅、不是靠流量起家，透露囝囝有SEN而需入讀國際學校，每月負擔很重。林作就質疑對方否認自己是網紅的說法是「自欺欺人」，更貼出對方應客戶之邀拍廣告，並說：「你四處接受訪問，你說自己不是自願？！出得黎曝光就要食得咸魚抵得渴，這就是出名的代價。有種你就delete你IG？我100%肯定你唔會。」

Botan作出辯解。（ig@jolamchok）

林作指Botan說自己不是網紅是自欺欺人。（ig@jolamchok）

翻查氣球姐成立的「香港蠶豆症兒童基金會」，有列明「蠶豆苗兒童服務基金會有限公司是香港特別行政區政府認可的慈善機構，牌照號碼：91/19094」而專頁今年只出了一則帖文，另一則帖文已經是2022年。另基金會多次分享跟一間Playgroup合作，該Playgroup正是由氣球姐所經營，當中留言區見到有大量要求退款的訊息。

Botan係香港蠶豆症兒童基金會創辦人。（YouTube影片截圖）

Botan稱沒有申請政府資助，惟基金會簡介列明是香港特別行政區政府認可的慈善機構，牌照號碼：91/19094。（facebook@香港蠶豆症兒童基金會）