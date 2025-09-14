陳曉東為于朦朧墮樓事件發聲　盼檢查公正：坦蕩蕩的那麼難嗎？

內地男星于朦朧素有「古裝美男」之稱，曾演出過古裝劇《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》、《永夜星河》等，他在11日驚傳墮樓身亡消息後，當日傍晚時分其工作室就發聲明指經警方工作後已排除刑事嫌疑，證實其死訊。不過于朦朧的死因令不少網民覺得疑點重重，紛紛留言表示要為他尋求真相。

「古裝美男」于朦朧日前墮樓身亡，終年37歲。（微博@于朦朧）

于朦朧的死被指疑點重重。（微博@于朦朧）

但于朦朧工作室就發聲明指經警方工作後已排除刑事嫌疑，網民認為有可疑。（微博@于朦朧）

而陳曉東昨晚（13日）亦在小紅書發文，疑為于朦朧發聲，他上載一張朦朧的馬路夜景照，以「坦蕩蕩的那麼難？」為題發表感受。陳曉東問：「坦蕩蕩的那麼難嗎？怎麼目前沒有一個在場的，真情流露一下😭 哪怕會呈堂成證供，怎麼看全都是在刪刪刪？真難過！一雙眼睛一個監控都沒有？怎麼都這麼冷漠，望檢查公正⚖️……人世間需要多一點光，外面又下雨🌧️朦朧了」。

陳曉東13日晚上以「坦蕩蕩的那麼難？」為題發表感受，疑為于朦朧發聲。（IG@danielchanreal）

陳曉東還特地配上一種「朦朧」的公路圖片，留言：「真難過！一雙眼睛一個監控都沒有？怎麼都這麼冷漠，望檢查公正。」

不少網民都感謝陳曉東：「求真相求正義」、「謝謝哥哥為朦朧勇敢發聲！也請你保護好自己！」、「從昨天到現在發的帖文全被刪和限流，但是也保護好自己」、「終於有圈內人發聲了，太好了，希望更多知道事情真相的人可以站出來」等，而帖文也被廣傳，有人出帖表示：「天啊！陳曉東好勇敢！」、「他真的很好，他之前也直接在Threads回覆汪小菲這個人….我覺得他好勇敢，我年輕時沒有愛錯人！」、「陳曉東這麼好的嗎 😢好加分」、「他的死絕不單純，不查清楚他不會是最後一位，一定會有下一位，明明號稱有全世界最多監視器的國家，發生事情時，卻什麼影片都找不到🙄」不過也有人擔心陳曉東安危，勸他刪文，提醒他要報平安。

網民都大讚陳曉東好敢言，指：「終於有圈內人發聲了。」（IG@danielchanreal）

網民留言感謝陳曉東發聲，也有人提他要注意安全。（小紅書@陳曉東）