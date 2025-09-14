姚焯菲美國開學兩周　指紐約比想像中安全：多流浪漢但唔會冒犯你

姚焯菲（Chantel）去年底完成紐西蘭中學課程，更登母校頂尖學生榜，IB文憑試至少考獲40分，其後她選擇飛往美國紐約大學（New York University，NYU）繼續升學，攻讀為期四年的Music Business（音樂商業）課程，成為美國天后Lady Gaga及Taylor Swift師妹。

不少粉絲都關心她的留美生活，Chantel日前就拍Q&A片回覆，她直言本身想開IG直播，互動更快，但由於香港與美國有12小時時差，怕時間上難配合，所以就拍片回答，講到是否已適應紐約生活，Chantel表示：「我嚟到第二個禮拜都適應咗喇已經，適應得比起紐西蘭嘅時候適應得比較快。好多人都問我『有冇 homesick？有冇掛住香港呀？』有嘅，掛住香港嘅時候有試過去唐人街，暫時嚟講都處理到自己嘅 homesick。」

不過她說最多人問的都是「紐約究竟安唔安全？」她也按自己經驗親自解答：「其實紐約我覺得比起我想像中安全好多。雖然呢度係比較多一啲流浪漢啦，或者一啲飲醉咗嘅人啦，喺街上面都會遇到嘅，但係我生活嗰一區，佢哋唔會去點樣冒犯你或者去掂你呀，佢哋最多都會淨係問你：『你有冇散紙呀？』通常啲人就係直行，繼續行你嘅方向，其實已經非常之安全。至於有冇偷嘢呀、有冇一啲槍擊案呀嗰啲呢，我暫時係未遇到嘅。」

