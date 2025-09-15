甘比罕談娘家人驚揭成長秘史　與大劉一點相同深得奶奶劉老太歡心

現年45歲的甘比（陳凱韻）早年由娛樂新聞記者一躍升為富商劉鑾雄太太，故事傳奇，如今她坐擁逾百億身家，一度位列香港女首富之位。甘比與大劉相戀後從來極少提及家人，只一度有傳甘比媽媽捐腎給女婿大劉，2023年大劉開記者會否認外母捐腎給他而被迫跟陳凱韻結婚作「報恩」的傳聞。日前甘比拍片罕有提及娘家人及成長內幕。

甘比近年鈎織生意經營得有聲有色。(小紅書)

劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）收藏大量名牌手袋。（IG：@kimbeechan_official）

甘比日前於個人社交網上載片段，片中甘比坐在車上，即興與攝影師用潮州話對話。甘比一開頭已大讚自己：「我潮州話很厲害的！」甘比透露自己是潮州人，搞笑地用潮州話問攝影師去了廁所沒有。甘比再透露嫲嫲也是潮州人，她說：「我阿嬤（嫲嫲），我爸媽是說潮州話的，小時候教我的。」值得一提的是，大劉也是祖籍潮州，曾有報道指劉父做生意起家，夫妻跟潮州幫人，有傳大劉母親葉淑婉是江湖中人更稱劉太為「潮州婆」。70年代劉家經營友聯岳記吊扇廠，從事風扇製造，從此致富。原來甘比與大劉真為「同聲同氣」。當年報道更指甘比誕下大女秀樺時，劉老太親身到醫院探望，對這位潮州新抱疼愛有加。

大劉同太太甘比出雙入對。（IG圖片）

甘比近年不時帶大女兒劉秀樺一同出席品牌活動。（陳順禎攝）

甘比家境一般，曾有報道披露她自小父母離異，早年曾住大圍顯徑 ，於慈雲山保良局第一張永慶中學預科畢業後，在報章任職娛樂記者，月薪約一萬元。當年甘比與周星馳關系極佳，亦因工作關系認識了大劉，討得大劉歡心，並贏得與大劉前女友呂麗君的爭夫戰，2017年甘比獲委任為華人置業執行董事，亦躋身女富豪之列。

甘比罕談娘家人。（小紅書）

她大曬流利潮州話。（小紅書）

她提到爸爸媽媽都是潮州人。（小紅書）

可愛！（小紅書）