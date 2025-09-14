百億身家型佬被捕獲親切合照沒架子　一句說話連男網民都心動不已

現年70歲的呂良偉，入行近半世紀，早年憑演出《上海灘》、《跛豪》等經典作品深入人心，除了演技好外，呂良偉狀態逆齡，是圈中公認的「凍齡男神」。而除了保養有道外，呂良偉也理財有道，與太太楊小娟坐擁百億身家，近年兩公婆經常四處旅行，享受寫意人生。然而即使身家豐厚，但呂良偉依然非常親民，近日，他被網民在街頭野生捕獲，不僅態度親切、零架子，其中一句說話更連男網民都心動不已。

呂良偉去年憑作品《疾速反擊》在澳門舉行的第4屆亞洲國際青年電影節奪得「最佳男主角」。（小紅書）

呂良偉與太太楊小娟好恩愛。（網上圖片）

該名網民在社交平台分享與呂良偉的合照，並以「明星親切瞬間讓我心動不已」為題，激動分享與呂良偉的相遇經過：「那天在香港的街頭，我偶然遇見了著名的港星呂良偉，心裡簡直驚喜萬分！他正走出一家咖啡館，陽光灑在他的身上，顯得格外精神。身邊的朋友們也忍不住低聲尖叫，仿佛在說：『這可是我們的偶像啊！』」

近年兩公婆經常四處旅行，享受寫意人生。（IG圖片）

呂良偉70歲都Fit爆！（抖音）

網民透露，「呂良偉非常親切，面帶微笑，毫不猶豫答應了我們的合影要求。」，更主動打開話題：「拍完照，我特別想和他聊聊，問問他拍戲的趣事，或者分享一下我對他作品的喜愛，但因為緊張，話到嘴邊卻又咽了回去。呂良偉似乎察覺到了我的猶豫，他輕聲問我：『你喜歡我的哪部電影？ 我心裡一陣感動，沒想到他會主動關心我。 」相中，呂良偉一頭濃密黑髮，身穿緊身黃色Polo衫，凸顯出其結實的肌肉線條及一對粗壯的手臂。而他下身則配搭白色褲，簡約得來不失帥氣，合照時還要單手插袋，相當有型，70歲都完全不見老態。

呂良偉近日被網民捕獲。（小紅書）

網民激動分享偶遇呂良偉的過程。（小紅書）

呂良偉向來凍齡驚人，因而被質疑有做醫美療程。月前他便在小紅書以「身體真實年齡公開 醫美？你錯了！」為題分享影片，片中呂良偉透露身份證年齡今年剛好70歲，但真實的年齡才39歲，然后向鏡頭展示「甲基化十種檢測」報告，表示：「我剛剛做完，就說我的心血管啊，是43歲，免疫系統呢44歲，然後我內分泌是39歲，所以綜合起來我的生理年齡是39.9歲，那你說我是不是39歲？」

呂良偉月前便在小紅書以「身體真實年齡公開 醫美？你錯了！」為題分享影片，片中呂良偉透露身份證年齡今年剛好70歲，但真實的年齡才39歲，然后向鏡頭展示「甲基化十種檢測」報告。（小紅書）

呂良偉月前便在小紅書以「身體真實年齡公開 醫美？你錯了！」為題分享影片，片中呂良偉透露身份證年齡今年剛好70歲，但真實的年齡才39歲，然后向鏡頭展示「甲基化十種檢測」報告。（小紅書）

呂良偉提到有網民指他是靠醫美維持外表，他回應：「醫美只是在外在，但是我追求的是從內而外散發出來的活力，讓你的精氣神都非常飽滿。」呂良偉認為，最關鍵的是飲食方面；「我覺得身體，你吃甚麼你就變甚麼了，所以吃也是很關鍵，營養很關鍵。營養吃進去會讓你的腸胃，讓你的身體，你會睡眠好，休息好，沒有這麼多壓力，皮膚越好，你的衰老自然就會減慢了，所以這就是吃很重要。」

呂良偉分享凍齡關鍵在於飲食方面。（小紅書）

勁後生。（IG圖片）

此外，呂良偉異性緣極佳，在太太楊小娟前，他曾與周海媚、鄺美雲先後有過一段婚姻，後來又曾和已故香港女首富龔如心傳過霧水緋聞，亦曾與永安百貨創辦人曾孫女郭錦恩墜入愛河，當年一度盛傳龔如心有巨額遺產秘密傳移給呂良偉繼承，但呂良偉澄清「二人素未謀面」，否認繼承遺產。

呂良偉與周海媚。（視覺中國）

呂良偉與鄺美雲再見亦是朋友。（視覺中國）