蔡一鳳爆仔女遭前外傭到學校騷擾　盛品儒逝世外傭離職：雪上加霜

前亞視高層盛品儒今年6月發現肝癌，最後不敵癌魔於8月18日離世，終年48歲，太太蔡一鳳及一對年幼子女強忍悲痛完成喪禮。蔡一鳳於2021年曾經歷8名家傭及司機中7人在短短一個月內先後辭職一事，與中介公司之間的糾紛更鬧上法庭。未料盛品儒逝世後，蔡一鳳再遇上外傭忽然離職困擾，更有一名外傭故意到蔡一鳳子女學校「故意挑釁」，蔡一鳳心力交瘁，自言令一家人情況「雪上加霜」和「身心俱疲」。

在盛品儒人生最後階段，太太蔡一鳳陪伴在側。（VCG）

蔡一鳳日前撰長文，透露：「上個月，家裡的男主人剛剛離世，小朋友的心情尚未平復心，整個家庭正處在調整與療傷的階段。然而，最近幾個月外傭頻繁離職的問題，卻讓我們雪上加霜，真的感到身心俱疲。」

蔡一鳳說明撰長文目的，她指疫情期間外傭除了集體跳槽，更與中介聯手抹黑自己，「連我這種這麽硬凈的人都差點崩潰」，認為自己有責任站出來為其他香港僱主發聲。她提到近日又通上男外傭「毫無預警離職，連一天通知都沒有」，又或以不同理由離開失去音信，「今天，另一位剛來一個月的男外傭又提出要回家5天，理由是妻子生病需帶她回父母家—一這讓我不禁想起今年1月，還有一位外傭以父親過世為由回國後便再無音訊。」

蔡一鳳為盛品儒誕下龍鳳胎。（FACEBOOK圖片）

蔡一鳳更焦慮的是，有已離職的男外傭回港後騷擾蔡一鳳一對子女，她說：「7月初離職的一位男外傭，上周己迅速獲得新簽證回到香港工作，甚至還到我孩子學校內故意挑釁、主動接近孩子交談引起恐懼，炫耀自己回來了。直到孩子回家求助，我才得知此事。為保護孩子安全，我已向學校求助，要求禁止其進入校園。」另外蔡一鳳透露曾親自發現捉獲中介透過同一屋苑外傭挖角。蔡一鳳又指控有外傭借勞工處及領事館抹黑控告僱主，「部分外傭為延長在港停留時間，會故意去勞工處、菲律賓領事館等部門捏造故事控告雇主，這種行為性質極其惡劣。」蔡一鳳最後呼籲相關部門關注類似情況，並分享多張與盛品儒合照憶亡夫。

蔡一鳳日前撰寫長文，指外傭問題令一家人「雪上加霜」。（小紅書）

蔡一鳳上載多張與盛品儒的合照。（小紅書）

