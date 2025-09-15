大隻歌手慘遭跟蹤一年　行蹤保密仍被死纏難以撇甩：拒絕咗好多次

做藝人當然希望多Fans，但有時候「私生飯」行為太過火，跟蹤藝人甚至侵犯他們的私人生活和空間，就絕對令人非常困擾！獨立唱作歌手黃凱逸（Zelos）近日在社交平台發文，自爆被一名Stalker（跟蹤狂）持續騷擾長達一年，對方行徑愈發大膽，即使多次拒絕與勸退仍不果。

黃凱逸是一位唱作歌手，亦是圈內少有的出櫃藝人。（IG@zeloswong）

黃凱逸在帖文中詳述了這段恐怖經歷，指一年前開始，該名Stalker便會在他出沒的地方突然出現，「喺我飲咖啡，食嘢餐廳附近行嚟行去，然後我走嘅時候會追住我。」黃凱逸起初以為對方只是一般粉絲，但後來發現每次都是同一人，令他感到極不舒服而開始拒絕與對方合照。

Zelos在帖文中詳述了這段恐怖經歷，指一年前開始，該名Stalker便會在他出沒的地方突然出現，「喺我飲咖啡，食嘢餐廳附近行嚟行去，然後我走嘅時候會追住我。」（IG@zeloswong）

他指儘管自己把行蹤保密，仍避無可避地「撞」到對方：「有時神奇到，我好日唔去一個地方(例如中環)，無post story都會撞到佢，我會扮睇佢唔到，然後佢會跟住我。我試過跑，佢都會跟住跑，有時我直程係要玩反跟蹤咁行啲小巷先甩到佢。」

Zelos指即使把行蹤保密，仍避無可避地「撞」到對方。（IG@zeloswong）

Zelos更透露難以撇甩對方：「我試過跑，佢都會跟住跑，有時我直程係要玩反跟蹤咁行啲小巷先甩到佢。」（IG@zeloswong）

日前黃凱逸第一次在沙灘「撞」到對方，該名人士又上次問他能否合照，即使黃凱逸明確拒絕了數次，對方仍回頭再問，令他不勝其煩、束手無策，不得不上網求助，他透露：「我執嘢走去沖涼換衫兜咗一陣圈先去搭巴士，點知佢又跟到上嚟巴士站…有冇高手教我點處理？」

黃凱逸被跟蹤多時，但最近是他第一次在沙灘碰到對方，並遭數度要求合照。（IG@zeloswong）

黃凱逸分享自己近一年來遭受跟蹤的恐怖經歷。（IG@zeloswong）

從帖文所見黃凱逸對於被跟蹤一事非常困擾，他表示：「我本身都係驚，但呢（依）家傾向係沮喪嘅。」有網民建議他報警或搬屋，或者認真客氣地叫對方停止跟蹤行為，不過他就回答：「我琴日同佢講咗好多次唔可以😣」從語氣已感受到他何其無奈，而廖子妤就留言：「希望他看到這個貼文會知道你不喜歡這樣。」