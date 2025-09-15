女神配對計劃｜Matthew節目後再表白　關嘉敏被錫面怕醜全身紅晒

【女神配對計劃/結果/葉蒨文/梁敏巧/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀】TVB戀綜節目《女神配對計劃》為5位「女神」葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏及羅毓儀進行戀愛配對，節目昨晚終於迎來結局，最後葉蒨文和曾展望（GM）、梁敏巧和劉啟進（Matt）、羅毓儀和林俊其（Kris）三對男女配對成功；而關嘉敏（Carman）就配對失敗，雖然黃家俊（Mathew）有意與關嘉敏發展，不過女方心繫表示與她「冇乜可能」的姜卓文（細John），亦不想當Matthew是水泡，所以最後忍痛兩邊都冇揀。

關嘉敏痛哭表示：「好多謝你哋揀我，一個對的人，錯的時間，同埋一個錯的人，對的時間。Mathew，我知道你真係一個筍盤，但係我唔可以對你咁唔公平。到細John，可能我哋做朋友嘅關係會更加長久，所以今日之後，我唔會對你有任何考慮。多謝你令到我第一次咁主動鍾意一個人。真係痛嘅，我學識咗啦我會笑住同你講byebye。」觀眾表示睇到心悒，更斥細John似乎無心拍拖，純粹想借節目賺取知名度，傷害了一心喜歡自己的關嘉敏。

正當觀眾為Carman感到不值時，劇情在節目外迎來驚人反轉，比正片更精彩！昨晚一班參加者慶功，梁敏巧在IG開直播，當中高潮必數眾人化身「最強助攻」，落力撮合關嘉敏和Matthew，他們問Matthew對Carman有冇Feel，他答：「有！有…有！」女方聽到時非常怕醜，一時尖叫，一時塞住耳仔唔敢聽，之後更躲在枱底，非常誇張。不過Matthew就相當勇敢地再向鏡頭表白：「關嘉敏，我係對你有feel嘅！」同一時間Carman不停尖叫，害羞程度爆晒燈！

她掩住面不想讓鏡頭見到自己，更要打開雪櫃門走入去降溫，惟大方的Matthew試圖捉住她安慰，關嘉敏全程表現靦腆，更直呼：「我怕醜呀！」雖然燈光昏暗，但都見到女方不止面紅，就連身體都緊張得泛紅，其餘花生友繼續起哄叫Matthew回應，有人更讀出網民的「Kiss please!」留言，雖然關嘉敏非常羞澀，不過在眾人推波助瀾下，Matthew就錫了關嘉敏面珠一啖！女方如觸電般極速跑走，向鏡頭撒嬌說：「唔好再影喇！」而梁敏巧則食花生食到拍晒手掌，並笑言：「Matthew同Carman真係好襯呀！」

