「東張女神」陳婉衡飛巴黎影婚紗照　倒數6個月婚期大曬性感長腿

現年35歲的前《3日2夜》兼東張女神陳婉衡（Alycia）今年趁「520」浪漫日子，突然宣布與圈外男友結婚。她曬出土耳其風景婚照，甜絲絲發文：「here's to our forever 520」。陳婉衡昨日（14日）再曬出一輯短裙婚照，又靚又性感！

陳婉衡趁好天氣出海順道再曬比堅尼美照。（IG：@_alyciac）

陳婉衡忽然宣布結婚。（IG：@_alyciac）

陳婉衡與未婚夫原來到了法國巴黎影婚紗照。陳婉衡戴上頭紗，穿上緊身背心連身婚紗短裙，與未婚夫漫步巴黎街頭，笑得十分甜蜜！陳婉衡在街頭與未婚夫相擁，並在巴黎鐵塔下牽手拍下黑白照。陳婉衡興奮倒數6個月婚期，她發文：「6 months to go until forever begins! #weddingcountdown」。

陳婉衡飛巴黎影婚紗照！（IG@_alyciac）

陳婉衡倒數6個月婚期！（IG@_alyciac）

陳婉衡與老公到土耳其拍攝婚照。（IG：@_alyciac）

陳婉衡宣布結婚。（IG：@_alyciac）

TVB性感女神陳婉衡(Alycia) 一向出名熱愛展現完美身材。（IG：@_alyciac）

陳婉衡（Alycia）近年考獲健身教練牌照後，更經常在社交網站分享健身心得兼大騷性感照，實行自己做生招牌。（IG@_alyciac）

Alycia陳婉衡趁好天氣出海順道再曬比堅尼美照。（IG：@_alyciac）