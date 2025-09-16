王晶重提陳冠希鍾欣潼豔照門　爆當年拍完一套電影大量戲份要剪走

【王晶/Twins/蔡卓妍/鍾欣潼/陳冠希/阿Sa阿嬌/梅蘭芳】著名電影人王晶近年開設個人YouTube頻道講電影歷史，當中除牽涉一些電影界舉足輕重，例如：黃霑、謝賢、邵逸夫、王天林、周潤發等人外，也會談及一些電影和娛樂圈大事。日前（13/9）播出的一集就提起娛樂圈紅透半邊天的傳奇組合Twins蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）兩人。



王晶重提陳冠希鍾欣潼豔照門。（YT截圖）

王晶續說上集內容，表示Twins是傳奇組合，2000年正式出道後即走紅。王晶表示，當年2007年Twins開始演出巡迴演唱會。然後，王晶提到2008年鍾欣潼（阿嬌）發生了一件令人意想不到的事。「就係不雅照事件，嗰個我覺得好難講出一個是或非決斷。但係我覺得阿嬌好不幸，受到一個咁嘅傷害，我好戥佢唔抵。其實當時聽講有啲咁嘅嘢，有人攞過畀我睇，我睇咗一眼，我就推開，唔係假正經。」

王晶重提陳冠希鍾欣潼豔照門。（YT截圖）

王晶續說，當年曾與阿嬌合作過幾套電影，說：「喺我心目中，我當咗佢係一個妹咁樣，睇到個妹咁樣，你好難受。」

王昌提到，豔照門風波後，原定由阿嬌參演，或一些歌曲發布安排都被剎停。2008年有一套由黎明、章子怡、孫紅雷等人主演的《梅蘭芳》，原來由阿嬌參演的部分也坐都被刪剪走。「《梅蘭芳》佢（阿嬌）拍咗好多，黎明嗰部，都剪晒，但好彩英皇努力好緊要，完全冇放棄兼大力大力咁幫佢。一年左右，連內地上面都覺得唔關佢事，係不幸。即係我估啫，拍戲冇問題，唱歌冇問題。」

王晶直言，當年英皇幫忙不少。（YT截圖）

《梅蘭芳》為2008年上映，由黎明，章子怡，余少群、孫紅雷、安藤政信、英達、陳紅、王學圻等人主演的電影。據知阿嬌原定在電影中飾演梅蘭芳的第二任妻子福芝芳。電影《梅蘭芳》最後贏得第46屆金馬獎，第27屆中國電影金雞獎等多個電影節的多個獎項。