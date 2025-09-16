無綫小花豪曬50萬Hermès慶有米老公升級馬主　嫁世界級搞手變闊太

現年32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》成功入屋，更獲激讚為「一件頭女神」。2021年尾陳詩欣嫁予圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，過上少奶奶生活。經過三年努力，陳詩欣終於在今年情人節宣布懷孕喜訊，更一索得男！轉眼BB出世兩個月，陳爾正亦同時升級做馬主，陳詩欣曬出Hermès為老公慶祝！

陳詩欣（Eunice）自2021年下嫁圈外有米老公陳爾正（Joshua）後淡出幕前。（葉兆康攝）

陳詩欣在今日(14日)情人節宣布喜訊，就是分享她終於懷孕成功。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣日前於Instagram上載Hermès「藍盒子」，陳詩欣發文指：「做左阿媽之後，真係好難拎啲靚袋出街 難得陳生隻馬第一次跑 拎隻小可愛出來」，原來是陳爾正已升級做了馬主。陳詩欣又轉載老公帖文，陳爾正隻馬為11號，並發文：「First attempt （第一次嘗試）」。翻查賽馬會資料，名為「金蘭兄弟」於9月14日落場比賽，馬主為陳爾正、朱喬銘與陳國威。

陳詩欣情人節宣佈經歷三年成功懷孕。（IG@eunicechanszeyan）

陳詩欣老公陳爾正中學就讀名校聖保羅書院，畢業後，就去了世界六大時裝學院之一的倫敦藝術大學倫敦時裝學院（London College of Fashion），回港後從事文化創意產業，現時是活動創辦人兼世界級派對搞手，與富三代鍾培生亦為好友，又入選過百大型男。而陳詩欣結婚時豪戴11隻巨型龍鳳鈪，不時豪曬少奶奶生活。陳詩欣的「藍盒子」為去年推出近50萬的限量款Hermès Quelle Idole Bag（又名Kelly Doll Bag），也是Eunice人生中第二個Hermès「藍盒子」。

陳詩欣曬Hermès「藍盒子」賀老公陳爾正升級做馬主。（IG圖片）

陳詩欣轉載陳爾正的馬仔。（IG圖片）

