東張西望｜2000萬G-Dragon演唱會飛騙案　「final boss」真身曝光

今日（15日）一集的《東張西望》繼續講到上月G-Dragon演唱會門票世紀騙案，涉及的金額更達2000萬。有大量苦主「報東張」，稱今次的G-Dragon演唱會是「演唱會界嘅龐氏騙局」。除了有「散戶」外，連「艇仔」及「核心人物」都有接受《東張西望》的訪問，三位核心人物聲淚俱下稱自己都是苦主，爆出幕後「big boss」。

除了有「散戶」外，連「艇仔」及「核心人物」都有接受《東張西望》的訪問。（節目截圖)

三位核心人物聲淚俱下稱自己都是苦主，爆出幕後「big boss」。（節目截圖)

今日（15日）三位核心人物F小姐、Q小姐及H先生均指自己不是取內部門票的源頭，而是透過一個叫「Spencer」的人去拿內部門票。Spencer跟Q小姐說自己認識圈中人，會有內部門票的第一手資訊：「有訂過Sammi啦、薛之謙啦，咁嗰時都成功攞到飛。」經Q小姐介紹F小姐亦同樣認識了Spencer，去年3月是第一次訂劉德華：「喺我嘅角度，娛樂圈嘅人攞到內部飛係好正常。」除了香港地區的門票，內地、澳門Spencer亦能拿到門票，所以一直都沒有質疑，而他訂的數量亦無限制，所以一直都有向他訂票。

三位核心人物F小姐、Q小姐及H先生均指自己不是取內部門票的源頭。（節目截圖)

Spencer跟Q小姐說自己認識圈中人，會有內部門票的第一手資訊。（節目截圖)

H先生一收到訂購的錢就會馬上轉帳給Spencer，一直都運作順暢，直至今次G-Dragon演唱會，Spencer於前一天才通知他們沒有門票：「唔係上面hold住我哋，而係上面嘅上面hold住上面，連啊姐佢哋都冇飛，嗰度先死。」H先生表示8月8日開騷8月7日才通知他們沒有票：「內部嘅原因，喺我呢個位置好被動，我係唔會知道所謂嘅內部原因係乜嘢原因。」至於要退款，H先生都表示只能向訂購的朋友說要退款，但Spencer竟然說：「如果唔多嗰啲，大家自己頂一頂先，頭先我自己都頂咗兩個40張，上面佢點快極都要7個工作天。」但Spencer一拖再拖，直到一個月後的今時今日，他仍然未有退過款。

H先生一收到訂購的錢就會馬上轉帳給Spencer。（節目截圖)

H先生一收到訂購的錢就會馬上轉帳給Spencer。（節目截圖)

Spencer一拖再拖，直到一個月後的今時今日，他仍然未有退過款。（節目截圖)

Spencer曾多次向人聲稱認識一名圈內人士，為他提供演唱會門票，節目組向這位圈中人查證。她以律師信回覆節目組，表示不認識Spencer，亦與其沒有任何關係。節目組再以受訪者所提供的三個電話號碼未能聯絡上Spencer。

節目組向這位圈中人查證。（節目截圖)