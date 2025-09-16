Coffee林芊妤懷孕32週竟誤食生豬肉　驚揭事發經過擔心腹中BB安危

現年35歲的林芊妤 (Coffee) 於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥 (伯伯)，組成三口幸福家庭。林芊妤在2021年透露自己不幸流產，至今年5月她在社交平台宣布已懷孕四個月，可是她拍片分享今次初孕的點滴時竟爆出BB的第13條染色體有異常，令她哭成淚人，憂心BB能否健康出世。月前林芊妤抽羊水後持續流出羊水有流產風險，需卧床一周。其後詳細的基因報告及最後報告顯示胎兒的基因沒有問題，醫生檢查後指她肚內羊水充足，BB健康成長中，令她終於放下心頭大石。

COFFEE林芊妤分享羊水報告結果。（youtube截圖）

林芊妤挺孕肚曬超性感比堅尼泳照勁豐滿。(ig@coffee89921)

正在專心養胎的林芊妤又發生了驚險事件，她今早於社交網以「孕婦誤食生豬肉」標題發長文寫道：「琴晚如常係屋企食飯 其實每餐煮乜一向都係姐姐話事 我地俾好大自由度佢 所以我有時食之前都會影返張相 方便之後如果想食可以叫姐姐再煮 食之前我就同姐姐講我食唔到生既生菜 叫左佢全部落水烚一烚再拎出嚟俾我地食 跟住因為我好肚餓一啖食左個豬肉釀豆 吞咗落肚嘅時候 突然老公講左一句「唔夠熟！」我望一望佢整開既豬肉仲係完全生既 然後老公再整開其他豬肉碎全部都係粉紅色」，原來是她的工人姐姐沒有把豬肉煮熟。

林芊妤在社交平台發放了一輯孕婦性感照。(ig@coffee89921)

林芊妤續說：「我即刻9秒9衝去廁所扣喉 但無論我點扣都嘔唔到出嚟 最後都剩係嘔到好少好少既粉紅色生豬肉出黎 老公見我嘔得咁辛苦都嘔唔到就叫我唔好再扣 我成晚都係好擔心因為我知豬肉有好多寄生蟲好污糟 但我又唔敢表現出嚟…因為我見到姐姐好內疚同眼有淚光 所以係咁同姐姐講我無事 只係叫佢下次煮完記得要check清楚先 我係咁上網搵有關既案例點知越睇就越驚⋯琴晚仲發夢d寄生蟲整到bb有事 講真如果係平時既我真係唔會理⋯最多咪腸胃炎 不過而家32週既我真係好擔心 希望唔好影響到個bb 醫生叫我留意自己有無發燒或唔舒服 如果有就要入醫院檢查下 想請問有無人有類似經歷可以分享下？好擔心」，她還附上那些未熟豬肉的照片。不少網民都有留言安慰她叫她不用太擔心，有網民就笑言：「孕婦一律不建議Google 」免得嚇壞自己，Coffee亦被逗笑了。

Coffee貼出生豬肉照片。(threads圖片)

