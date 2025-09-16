前「最上鏡小姐」用粉紅內衣照做「餌」引課金　曾月租4萬住半山

現年40歲、2009年參選港姐奪得「最上鏡小姐」的袁嘉敏（Candy），入行以來是非不斷，由於生活富貴屢傳被包養，更曾與鍾培生父子糾纏不清。兩年前移居英國的她原本希望在當地展開新生活及尋找真愛，但一年半後因生活壓力、治安及高昂生活成本，最終今年2月宣布回流香港，曾月租四萬豪租半山豪宅的她目前入住南區納米樓，生活水平大不如前的她正積極復出。

袁嘉敏回流後在家中陽台「嘆茶」及欣賞景色。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏未曾走樣。(ig@candy_kamanyuen)

袁嘉敏最近上載了一輯性感撩人的粉紅色內衣於IG，貫徹一如以往的性感本色，不吝展示傲人好身材，不過這次她附上收費平台的連結，觀眾及支持者需要先繳付費用，才能看得到創作者的作品。其實袁嘉敏亦曾在個人YouTube頻道分享在新一年付500鎊（約4,800港元）出席「富豪飯局」，解釋獨居在英國是希望融入當地生活，想認識外國男士脫單。可是結果在飯局中卻未能找到另一半，但她指是很好的體驗，更自爆：「即使將來真的搬回香港居住，也肯定會是很好的回憶」。

好大膽！（IG截圖）

積極搵錢！（截圖）

而袁嘉敏對於多年來被網民質疑錢從哪裡來，袁嘉敏亦曾在IG公開機票價錢、住宿費用以及使費等，爆seed表示：「我很少公開講自己的洗使費，因為這是我的私事。」續指：「我從十三歲就自己一個人飛，這二十幾年來每次我都預算好，機票酒店都是我自己付錢的，這種價格也不太過份吧。」

袁嘉敏身在地中海享受日光浴。(ig圖片)

袁嘉敏曾獲最上鏡小姐。(畫面截圖)

袁嘉敏則認為單身女士還是生活在亞洲會比較好。(影片截圖)

袁嘉敏身材令人有窒息感覺。(ig圖片)