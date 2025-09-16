古天樂韓團23歲超靚仔成員一夜爆紅　揸香港護照過關狂吸5萬Like

近年有不少香港人仰慕韓國文化，遠赴韓國訓練成功出道，包括GOT7王嘉爾Jackson、前CLC莊錠欣Elkie和NCT黃旭熙Lucas等。日前一隊韓國男團現身香港表演，其中一名香港男成員靚仔樣驚艷網民，網民僅僅上載片段三日已狂吸逾5萬Like！

有網民上載一段在機場直擊韓國男團成員過關片段，該發文網友指原本只覺得對方好靚仔，後來才驚覺對方是藝人，「同朋友係（喺）隔離討論咗勁耐覺得好靚仔 仲以為係韓國人 結果係香港人 懷疑佢耳機根本冇聽歌 聽哂我地（哋）講咩」。該男團成員眼大大鼻高高，絕對是俊朗美男子一名。聽到網民大叫：「香港人嚟㗎？」他無奈地反白眼，之後騷出手中的香港護照，舉動十分可愛！

網民於Instagram上載片段短短三日已狂吸近5.3萬讚好。不少網民留言求社交網：「求ig」、「點解唔問佢攞ig？」、「拎到ig未」、「Omg我要俾呢條片吸入坑了」、「佢真係香港人嘅K-Pop名稱嚟㗎」、「反應好可愛」。

片中男團成員名為麥駿昇（SING），為古天樂的旗下新人廠牌OCJ Newbies一手打造的港產K-POP男團XODIAC其中一位香港籍成員，另一位則名為李傲賢（LEO）。現年23歲的麥駿昇19歲到韓國訓練，為隊內門面擔當，更曾因為一張在日本X（Twitter）瘋傳的粉絲照片震撼日本網民成熱話，日本網民瘋狂熱搜這張顏值超高的臉孔到底為誰，在K-POP圈引起極大迴響。

SING騷出香港護照。（IG影片截圖）

XODIAC於2023年出道，由9位成員組成，當中有韓國籍的BEOMSOO、DAVIN、GYUMIN、LEX、HYUNSIK和WAIN外，還有來自印尼的ZAYYAN及兩位香港成員SING和LEO。XODIAC上周五（12日）現身數碼港「2025數碼娛樂領袖論壇」表演。XODIAC成軍時屬於古天樂旗下的「天加一文化傳媒One Cool Jacso Entertainment」，惟該公司已在去年獨立，脫離One Cool（天下一集團），如今由施念慈一個獨力主理，以首隊港產韓團身份於K-POP界發展。今年2月XODIAC憑歌曲《TIME 2 SHINE》回歸，僅僅兩星期已登上韓國打歌節目《人氣歌謠》Hot Stage第一位和《MCountdown》排行榜佔第8位，以香港公司打造的K-POP男團獲得亮麗成績。

