前港姐季軍豪宅曝光玩短跑無問題　千萬積蓄曾一鋪清袋化為烏有

現年68歲的前港姐季軍鍾慧冰憑著高學歷和出眾口才，在娛樂圈發展順遂，曾任職電影製片、公關等，積累了千萬身家。然而，她歷經婚變、投資失利，再到後來患上罕見的血管炎，半身癱瘓險死，但她憑著驚人意志一一克服。如今東山再起的她，與女兒林靜莉拍片時意外令複式豪宅曝光。

與女兒感情深厚！（IG/@waibingchung_maria）

鍾慧冰與圈外同居多年的男友結婚後，在1996年誕下女兒林靜莉，在大眾眼中看起來一家三口非常溫馨，但是在鍾慧冰懷孕初期已經出現婚姻危機，她曾經透露當時丈夫頻頻到內地，後來才知道是有了新歡，為此她自尊心大受打擊，因為女兒年紀還小打算無視，但是仍然難以忍受被背叛，因此決定離婚。由於婚後的鍾慧冰與丈夫財政獨立，當時她是雷曼兄弟控股的投資者之一，正當她打算靠這筆資金用於離婚後的生活以及女兒的讀書基金，卻因為2008年發生的雷曼事件，半生超過7位數的積蓄化為烏有，天天以淚洗臉，不過亦因這事令她深深明白自己不需要依靠男人，因此狠下心決定離婚並重新投入演藝圈。為解財困，她不得不重出江湖，放下身段到內地登台、主持商演活動，憑著昔日的人脈和自身的努力，逐步走出經濟困境。

冰姐鍾慧冰與女兒林靜莉Jeannie。（IG：@waibingchung_maria）

由汪明荃（Lisa姐）、毛舜筠（Mo姐）、林建明（大姐明）、江欣燕（欣欣）、鍾慧冰等人組成的「至八會」經常都會一起聚會。(ig@moje115)

養貓！（IG/@waibingchung_maria）

夠晒住！（IG/@waibingchung_maria）

簡約為主！（IG/@waibingchung_maria）

豪宅！（IG/@waibingchung_maria）

影片可見，複式豪宅非常闊落，裝修簡約奢華，大到與女兒一同玩短跑亦完全無問題，而兩母女亦不時以豪宅為背景拍攝廣告照。

厲害！（截圖）

複式！（截圖）

好大！（截圖）

簡約奢華！（截圖）