白安舉辦新專輯聽歌會搶先曝光　歌迷驕傲當「全世界第一批聽眾」

「創作才女」白安（ANN）將於9月17日推出第五張全新個人唱作專輯《星期八》，以不同以往的電子音樂風格向大家見面。在專輯發行前夕，白安特地舉行新歌搶聽會，邀請粉絲搶先感受這張歷經兩年心血的音樂作品，並向所有歌迷一一介紹每首歌的創作理念與背後故事，還貼心準備搭配每首歌曲的餐點，希望與大家一起在週末下午「野餐」，白安更興奮地表示：「你們是全世界第一批聽到我的歌的人！」

白安與歌迷對話Q&A解答所有疑難雜症。(公關提供)

白安貼心準備與新專輯歌曲相關的點心 與歌迷一起「野餐」共度週末午後。(公關提供)

白安分享，其實她在第一張專輯時就嘗試將自己喜歡的電子音樂風格融入創作，後續的作品也延續這份喜好，經常在編曲中加入電子音樂色彩，直到第五張專輯《星期八》便下定決心完整呈現一張電氣感更鮮明的作品。最新專輯《星期八》創作靈感來自於白安這兩年的生活經驗，寫了許多未完成的事、來不及說出口的話或是情感，在這不存在現實世界的「星期八」中，能容納所有留下來的事物。而專輯內10首歌曲，僅有一首歌是慢歌，白安分享：「這張專輯比較偏春夏感，雖然某部分歌詞是難過的，但我想試著用輕快的方式，讓大家隨著音樂舞動，就能把煩惱忘記。」也特意不將旋律寫得太艱深，希望能讓大家一起感受到快樂。

白安舉行新專輯聽歌會 與歌迷依依分享十首歌曲創作背景與故事。(公關提供)

其中專輯內的一首〈乳牙〉，白安透露這首歌的靈感來源十分特別：「去年我才把乳牙拔掉，現在還有乳牙是不是很好笑！」她笑說因為這件事而啟發她寫出這首歌，也提醒大家與自己，就算有晚熟的靈魂，每個人都有專屬自己的步調與綻放的時區。有歌迷問道是否留存那顆乳牙？白安俏皮回應：「有，但長得很噁心不能給大家看！想看的話『付費解鎖更多』，限定版專輯裡就有我的乳牙！」

白安與歌迷近距離互動 相互問答分享歌曲。(公關提供)

白安的《路邊野餐》新專輯巡迴演出，將在11月1日於台中Legacy登場。不過她近日發現，當天剛好和許多大型演出撞場，便笑說：「完了啦，大家真的多多幫我宣傳。」並補充這次巡演將成為她明年是否能再挑戰更大地場館的重要依據：「可能你就是那決定性的一張票！」更開玩笑地說演唱會將可能「邊唱歌邊做Pizza」，她也俏皮地向歌迷們「情緒勒索」喊話：「雖然我現在很會情勒，但絕對不是情勒大家，是真的非常需要你們！」《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會台中站，將於9月21日中午12點拓元售票系統開賣，《星期八》專輯將於9月17日正式數位發行，9月25日實體專輯開放預購：正式版專輯將附贈「無限八維度透視卡」，限定版更將加贈白安親筆私語字句-光影寫真折頁。

白安邀請100位歌迷擔任新專輯「全世界首批聽眾」。(公關提供)