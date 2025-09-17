鄭則仕近照被指忽然消瘦蒼老惹揣測　波友吳家樂親解健康近況

現年74歲的鄭則仕（Kent哥），近日被網民野生捕獲，不過其他人看完合照後，見他臉上長滿白鬍子，且身型變得比以前消瘦不少，都感嘆歲月催人老，表示：「肥貓都老了！」更有人擔心鄭則仕會否有健康問題才會忽然變瘦。

近日有網民與鄭則仕合照，並指他消瘦及蒼老不少，有人擔心是否健康有問題。（小紅書）

鄭則仕的保齡球波友吳家樂，近日主持網台節目《娛樂好好玩》時，就解答鄭則仕消瘦原因，他透露二人每星期都會見面和一起打波，對方身體狀況不錯，並不似外界想像那樣差，他說：「Kent哥開始跑返步，跟住發哥去跑步，隻腳好力咗，個人啲肌肉實咗，所以感覺好似瘦咗，但係佢話打波個耐力好咗好多。」

吳家樂與鄭則仕為每周見面的波友，他親解對方的健康情況，指他狀態很好。（YouTube@娛樂好好玩）

鄭則仕與周潤發是跑友兼好友，而吳家樂指，Kent哥都是跟了他跑步所以變瘦，現時打波耐力反而更好。（網上圖片）

家樂指鄭則仕身型並沒有暴瘦，純粹是臉部的白鬚令他看來較滄桑，叫大家不用擔心，並表示：「頭先有鬚嗰個，其實係佢內地劇集造型，要keep住留白鬚嘅造型，當佢完咗之後，佢就會剃返。」有觀眾指，老人家「縮水」好正常，而家樂再強調鄭則仕消瘦是因為多了做運動才「收水」，更大讚對方的保齡球球技在圈中數一數二，「打保齡球你打得贏佢就真係高手！佢真係好勁，分齡賽佢贏緊！佢係一個好勁嘅保齡球手，如果你見過佢打波就明我講咩，冇見過嘅唔好以為Kent哥仲係做緊肥貓咁，好犀利㗎！」

家樂指Kent哥身型並沒有暴瘦，純粹是臉部的白鬚令他看來較滄桑，叫大家不用擔心，並表示：「頭先有鬚嗰個，其實係佢內地劇集造型，要keep住留白鬚嘅造型，當佢完咗之後，佢就會剃返。」（YouTube@娛樂好好玩）

今年5月，鄭則仕現身電影《獵金遊戲》宣傳活動，當時仍十分精神，且沒有留白鬚。（資料圖片）

鄭則仕是圈中的保齡球高手！（微博@鄭則仕）

家樂說：「打保齡球你打得贏佢就真係高手！佢真係好勁，分齡賽佢贏緊！」（微博@鄭則仕）

他又透露鄭則仕是醉心鑽研保齡球，即使家樂相隔16年冇打波，一重拾這項運動，對方立即跟他分享影片，教導他：「家樂，依家啲人咁樣打法㗎啦，你睇吓。」最後，他更說：「你唔好睇佢身形咁樣，你係咪去撩佢打波，你屍橫遍野！」