鄭則仕近照被指忽然消瘦蒼老惹揣測 波友吳家樂親解健康近況
撰文：金秀玲
出版：更新：
現年74歲的鄭則仕（Kent哥），近日被網民野生捕獲，不過其他人看完合照後，見他臉上長滿白鬍子，且身型變得比以前消瘦不少，都感嘆歲月催人老，表示：「肥貓都老了！」更有人擔心鄭則仕會否有健康問題才會忽然變瘦。
鄭則仕的保齡球波友吳家樂，近日主持網台節目《娛樂好好玩》時，就解答鄭則仕消瘦原因，他透露二人每星期都會見面和一起打波，對方身體狀況不錯，並不似外界想像那樣差，他說：「Kent哥開始跑返步，跟住發哥去跑步，隻腳好力咗，個人啲肌肉實咗，所以感覺好似瘦咗，但係佢話打波個耐力好咗好多。」
家樂指鄭則仕身型並沒有暴瘦，純粹是臉部的白鬚令他看來較滄桑，叫大家不用擔心，並表示：「頭先有鬚嗰個，其實係佢內地劇集造型，要keep住留白鬚嘅造型，當佢完咗之後，佢就會剃返。」有觀眾指，老人家「縮水」好正常，而家樂再強調鄭則仕消瘦是因為多了做運動才「收水」，更大讚對方的保齡球球技在圈中數一數二，「打保齡球你打得贏佢就真係高手！佢真係好勁，分齡賽佢贏緊！佢係一個好勁嘅保齡球手，如果你見過佢打波就明我講咩，冇見過嘅唔好以為Kent哥仲係做緊肥貓咁，好犀利㗎！」
他又透露鄭則仕是醉心鑽研保齡球，即使家樂相隔16年冇打波，一重拾這項運動，對方立即跟他分享影片，教導他：「家樂，依家啲人咁樣打法㗎啦，你睇吓。」最後，他更說：「你唔好睇佢身形咁樣，你係咪去撩佢打波，你屍橫遍野！」