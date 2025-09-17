TVB視帝太太榮升富婆飯局常駐闊太 　朱玲玲慶生曾豪曬60萬Hermès

1997年港姐冠軍朱玲玲除了有「最美港姐」之稱，更因多年來美貌氣質高雅，被盛讚為「最靚嫲嫲」，曾先後嫁予霍英東長子霍震霆和富商羅康瑞，與三個兒子霍啟剛﹑霍啟山和霍啟人（仁），以及新抱郭晶晶關係緊密。朱玲玲名人圈中人緣甚佳，本月7日生日的她獲名媛圈及天后級歌手好友相約聚會慶祝，一位視帝太太成功榮升富婆飯局常駐成員！

兄弟三人與媽媽朱玲玲。（微博@郭晶晶）

郭晶晶在一次採訪中，被記者問與奶奶朱玲玲的關係怎麼樣時，她回答：「婆婆非常好，感謝婆婆把我老公教育得這麼好，婆婆經常過來幫忙看孩子，讓他們可以有二人的世界，還經常帶孩子去游泳。」（IG照片）

曹敏莉日前於Instagram分享多張生活照。她與翁嘉穗、陳茵媺等名媛為朱玲玲慶祝67歲生日。朱玲玲獲送花束，年近70依然優雅大方！陳豪太太陳茵媺今年初被發現躋身豪門闊太圈子，與翁嘉穗和劉倩婷慶生，而今年朱玲玲生日陳茵媺依然在場，且神態自然貴氣十足，相信已富婆飯局常駐成員。陳豪有「最貴視帝」之稱，吸金力強勁，2019年就傳出陳豪與TVB以3000萬續約，實行包薪制，每月有6位數落袋，陳茵媺曾拎出近60萬的Hermès鱷魚皮手袋，相信這身昂貴行頭出席闊太聚會絕對不輸蝕。

朱玲玲及羅康瑞現身。（汪曼玲Facebook）

陳茵媺在大場合與朱玲玲、翁嘉穗等闊太排排企，足見身價暴升！（IG圖片）

而身為閨蜜的天后葉蒨文亦現身朱玲玲慶生，葉蒨文風采依然，非常靚女。朱玲玲與葉蒨文相識多年，2006年更葉蒨文代宣布朱玲玲與霍震霆於2004年已離婚，葉蒨文出任朱玲玲與羅康瑞婚禮伴娘，亦為霍啟剛與郭晶晶愛兒契媽。

陳茵媺榮登闊太飯局常駐成員！（IG@chomandylee）

葉蒨文曹敏莉為朱玲玲慶祝67歲生日。（IG@chomandylee）

曹敏莉好多飯局。（IG@chomandylee）

生活豐富。（IG@chomandylee）

開心！（IG@chomandylee）

靚！（IG@chomandylee）