TVB一線小生驚現街市賣魚惹轉行疑雲　富貴妻唔嫌棄在場幫手吸客

現年48歲的蕭正楠與太太黃翠如是圈中公認的恩愛夫妻，兩人今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，一家三口的生活更添美滿。而自從「升呢」做父母後，兩夫妻有仔萬事足，專心照顧小朋友，身為一家之主的阿蕭還要肩負起「養妻活兒」的重任。不過近年兩人劇集作品不多，令不少粉絲都好奇他們近況。近日，有網民就在街市捕獲阿蕭和翠如，令人驚訝的是，兩人竟穿上圍裙，夫妻檔在魚檔賣魚和海鮮，即時惹來轉行疑雲。

近日，有網民在社交平台分享，在銅鑼灣附近街市一間海鮮魚檔偶遇阿蕭兩公婆。從網上影片所見，阿蕭同翠如穿著圍裙，一身魚販裝束示人，全程笑容滿面，夫妻同心，默契十足。阿蕭負責處理海鮮，而身為富家千金的翠如，也沒有嫌棄街市濕滑污糟，一貫貼地在旁幫手兼熱情招呼客人。當有客人表示想買魚時，阿蕭還幽默指著翠如：「呢條吖！」搞笑之餘，十足十專業一樣，難怪會令人誤會他們是否轉行賣魚：「呢兩公婆咩事」、「賣魚夫妻檔」。

但其實大家不用擔心，該網民也有補充兩人其實是在拍攝新節目，相信這次體驗賣魚生活，正是節目的環節之一。事實上，蕭正楠近年雖然劇集產量減少，但他積極在內地發展，除了拍內地劇外更開巡迴音樂會，成功打開大灣區市場，工作機會不斷，稍後在香港推出的新劇《巨塔之后》也會其身影。至於翠如近來也活躍社交平台，積極拍片與網民互動，兩夫妻同為家庭努力打拼。

蕭正楠的事業其實也經歷不少高低起跌，當年他以歌手身分出道，曾集萬千寵愛在一身，更被打造成「五百萬電盈之子」，奈何橫掃新人獎的他因為講錯一句「邪不能勝正」，被指針對麥浚龍後惡運接踵而來，更被迫北漂多年。蕭正楠早前在電台節目訪問中承認當年做新人因公司競爭激烈心雄：「是心雄，有些沖昏頭腦，那句說話是觸發點，但我清楚是無意傷害人，再解釋已沒意思，追唔返轉頭。」之後他被迫北上拍劇，雖然曾有機會於內地劇《中華小當家》做男一，但他形容那階段是「孤獨、淒楚、落泊」，到08年回港簽TVB由低做起，憑多年努力，如今成為TVB一線小生。早前他接受《香港01》訪問重提舊事時也坦言，唯獨一事他耿耿於懷，他說：「連我父母都被追訪，問佢哋『點解你個仔咁差？』呢樣係我最難過。」蕭正楠承認當時曾經有怨恨過，但到現在他有另一番見解，「人要經歷挫折，因為發生咗呢件事，令我好珍惜而家遇到嘅每一個機會。」

