向太爆劉德華瀕臨破產經過需借錢解困　與中國星解約遭當面撕合約

現年63歲的天王劉德華入行多年依然活躍於電影圈，至今片約不斷，可說是個多產藝人，他主演的新戲更是排住隊上映，舉行演唱會亦一樣大賣。他除了努力發展個人演藝事業，多年來亦一直積極提攜後輩，更多次投資開設電影製作公司。不過，劉德華創業初期屢次失敗，且賠錢收場。近日向華強老婆向太陳嵐，就於社交網拍片大爆劉德華瀕臨破產的過程。

劉德華。（視覺中國）

向太在影片中表示：「其實他（劉德華）開過無數次公司，然後都是失敗的，他那時候真的他很想，不是只是一個演員，他想做生意，他年輕（時）有一段公司也是拍了幾部戲都慘淡收場，破產之前你們股東要負責，你應付未付的帳，他一個人都要補4000萬，他說我哪來（的錢），公司的股份不要了都不行，還要負責4000萬的債務，他說怎麼辦？那我說就給他唄，那我借給你，而且欠條這一說，完全沒有欠條，拿去吧，反而他會追著我，那怎麼辦？怎麼算？哎，拍戲再算吧，等於是慢慢扣吧，對不對。」

劉德華表示有興趣參演中小型預算成本的電影，並不斷突破外界觀眾對自己的既定印象。（葉志明 攝）

向太續說：「他也蠻矛盾，其實他（做公司）很想幫新人，那你幫新人，可能你投四個出去，就中一個，就算你偷笑了吧？對不對？他喜歡捧新的導演演員，他跟梅艷芳一樣喜歡幫人，劉德華跟我借錢這回事，他不講我不講，沒人知道，是他講的，他受訪問他就講，因為他生氣，明明是我幫的，外面就會有這個老闆說，人家問他是你幫的啊，他就會，嗯，沒辦法啊，默認好像是他幫的，那他（劉德華）就很生氣，然後我那天也不知道幹嘛，在公司忙得要死，然後這個朋友打來說我要借，那個朋友又打來說我借，我怎麼回事啊？（他們說）你不是借給劉德華，我們也要借一下，就朋友在跟我開玩笑，然後我就打電話給他（劉德華），搞了甚麼？搞死我了。他說我故意的啊，就是有人冒認是他借的啊，我就講那個不是，是向太。我就討厭死了，你這樣子害得我每個人來跟我借錢怎麼辦？」

劉德華。（葉志明 攝）

向太解釋，劉德華的本意是表達感恩，「他要人家知道是誰幫了他，不要外面阿貓阿狗都認是他幫的，他就很生氣，這是第一次。」向太提到最後一次幫劉德華，就是讓他出去闖一闖。劉德華在90年代便簽約向太丈夫創辦的中國星集團旗下。向太說：「他說我先過來找你可以嗎？我說好啊，我不吭聲，我說坐啊，然後就輪到他，不知道怎麼講話，他說我大了，我有經驗了，讓我去闖一闖我的事業，我說我知道，我知道你明天早上要簽合約，你今天晚上一定會來找我，你想讓我怎麼辦，放你走？就把我們的合約撕掉不作數，你去吧。（合約）還有3年，有6部（戲）吧，撕掉。」

向太拍片講劉德華。(小紅書)

向太指當時劉德華很感動，「但他拍了幾部賠了，然後合伙人讓他（劉德華）捧他的兒子，那劉德華說我捧不出來，就不肯，那就掰了，人家就告他，等於是虧了錢一人一半，本來要他全賠的，後來講來講去，要不然就打官司，甚麼甚麼，反正亂七八糟的，我就說，哎啊，愛你變成害你，可是男人嘛，也想闖事業，這心態也是對的，他認為他可以，如果他沒有現金賠啊，所以只能夠找我借一借，過渡一下，資產整理一下，才可以變現金嘛。」

向太拍片講劉德華。(小紅書)

向太又大讚劉德華說：「我們很親密，就是很多話不用講，我可以意會到，把合約撕了，放他自由，不是他講的，是我說的，也因為念在之前世道不好，他自己來減，800萬的片酬減一半變400萬，等於是他要幫大家做下事啊，因為劉德華他也是一個講義氣的人，大家其實都是惺惺相惜，後來他好的時候，他也幫了圈中很多人，我不是從他口裡告訴我，全都是人家結合起來的點點滴滴，不同人講，人家本人講，我都是劉德華幫的，然後我才知道。」