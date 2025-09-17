「學霸港姐」雙一級榮譽名校畢業回流　入TVB慘被嘲靠父幹

31歲「東張女神」梁菁琳（Katerina）曾參選港姐，曾以「盜墓者羅拉」造型採訪突顯驕人身材，吸引網民目光。梁菁琳除了身材姣好，背景亦相當猛料，她以雙重一級榮譽於世界排名前50的名牌學府澳洲悉尼大學畢業，主力研究動物胃部真菌感染等科目，參選港姐前任職獸醫，參選期間一度被封為「學霸港姐。」近來梁菁琳以「在TVB打工的異寵獸醫Dr.Kat」在內地小紅書與網民互動，並發文自言並非學霸，並曬出清純學生照，但竟然被指是靠父幹！

梁菁琳發文透露自己並非學霸，「從香港名校到澳洲獸醫 你心目中的準獸醫是怎麼樣的呢？ 高中學霸？ 全班第一？成績超好？抱歉，以上的形容詞全都不適用於我」。梁菁琳指：「中學時期的我真的不怎麽唸書 在學校裏的成績甚至跟亮眼一詞沾不上邊 每天放學以後就只顧着唱歌跳舞 (是的我甚至考慮過報讀演藝學院）」。她指考入名校只是「意外」，並鼓勵大家「成績的確是升學的敲門磗 但它真的不是一切！!」

但梁菁琳卻遭網民半嘲道：「所以起跑線真的很重要8-10萬學費，半山區，加後天努力，又有錢供去外國讀幾年」。梁菁琳反擊堅稱靠獎助學金幫手，她回覆：「首先當年的中學學費沒有現在那麼貴我其次是獎助學金比你想像中的多啊 我記得高中有一年親眼看着全級差不多六份一的學生上台獲頒獎學金呢！除此以外上了大學能申請student grant/loan的渠道就更多了！只要願意為之而努力的話財政方面是有辦法處理的」。

梁菁琳指自己不是學霸。（小紅書）

梁菁琳（Katerina)，是獸醫，身高163cm，志向是成為一位專科獸醫，並善用自身影響力，推廣動物福利，環境保育，以及生物多樣性。

