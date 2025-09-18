新東張女神主持節目三個月有感而發　彈出拍愛國劇威水亮相央視頻

近年TVB資訊節目《東張西望》備受關注，除了為民請命外，更盛產女神，最近又增添一高顏值猛將，就是現年24歲的黃泳嘉（Jessica）。儘管兩年前參選香港小姐競選大熱倒灶，但她憑藉亮眼外型與170cm的高䠷身材，獲安排加入藝員訓練班，並於近月加入《東張西望》，擔任外景主持，迅速吸引網民目光。

黃泳嘉當年被視為冠軍大熱，可惜最終於10強止步。（視覺中國）

加入節目三個月，黃泳嘉日前在社交平台發文分享心路歷程，她寫道：「加入《東張西望》三個月了！！這是我第一次嘗試主持，一開始很緊張，謝謝師姐師兄們的鼓勵，也感謝所有導演、製片人，和工作人員一直以來的幫助和支持。雖然我還有進步空間，但是我也學到了很多，希望大家能繼續關注！」

黃泳嘉原來已加入《東張西望》3個月。（小紅書）

黃泳嘉晉身「東張女神」之列。（《東張西望》截圖）

帖文一出，隨即引來大批網民留言支持。不少人讚她：「又一位東張女神」、「你好靚」、「參選時期就幾鍾意你」，甚至有網民表示：「覺得你好似袁潔儀」。另外也有不少粉絲鼓勵她多參與劇集演出，事實上，黃泳嘉已開始劇組拍攝，繼參演TVB重頭劇《黑色月光》後，早前更有份參演在央視頻首播，以深圳特區45年發展為背景的內地愛國劇《立正！永不稍息》，及近期熱播劇《俠醫》中也可見到她的身影，表現逐漸獲得關注。

黃泳嘉早前有份參與在央視頻首播的愛國劇。《立正！永不稍息》

近期熱播劇《俠醫》中也可見到黃泳嘉的身影。（劇集截圖）

而數到黃泳嘉的採訪「當表作」，暫時可以說是早前就人氣偶像姜濤墮海事件發生後，身高170cm的她被派往事發現場，以自己170cm的身高親身測試圍欄高度，並表示：「這個圍欄差不多到我肩膀的位置。」，引起熱話。

黃泳嘉曾在姜濤墮海後，被派到事發現場測試圍欄高度。（《東張西望》截圖）

另外她最令人深刻的莫過於當年在港姐才藝表演中表演用牧童笛吹奏電影《鐵達尼號Titanic》主題曲《My Heart Will Go On》的那位佳麗，可能會勾起大家的開心回憶，雖然黃泳嘉吹牧童笛的水平被嘲連小學雞都不如，但她勇氣可嘉，獲得觀眾和網民喜愛，吸引近100萬Views。另外，黃泳嘉也曾在社交網自我介紹中因自稱「Single Mom」而引起誤會，其後她解釋是「Mom friend」的意思，即是經常照顧別人的朋友。

黃泳嘉吹「牧童笛」帶給不少人歡樂。（視頻截圖）

還有，外表斯文的黃泳嘉，原來「膽生毛」，早前她曾分享接受動作戲堂的片段，面對槍戰、吊威也、凌空打跟斗、對打被摔及飛身等高難度動作都一點都不膽怯，而且身手非常好，打起上來有板有眼，一點都不錫身。

黃泳嘉身手非常好，打起上來有板有眼，一點都不錫身。（小紅書）

