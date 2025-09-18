千億闊太貴氣亮相藝術拍賣會　公屋出身助夫投資收藏品豪賺200億

甘比（陳凱韻）坐擁百億身家，一度位列香港女首富之位。甘比嫁入大劉（劉鑾雄）家後未有只過少奶奶養尊處優的富貴生活，反而利用人脈資金積極經營個人事業，除了近年較觸目的鈎織生意外，甘比亦助大劉打理藝術品拍賣，搵到不少錢，令大劉深感滿意。大劉曾於兩年前的記者會上力讚甘比為他賺超過200億的藝術品投資，當時他說：「簡單講，我澄清陳凱韻從來無同我損失過任何錢，唔好話200億，佢同我賺超過200億的藝術品投資就有。如果有損失，私人來講，都係我自己的事。完全唔關佢事，佢無同我損失過錢。話佢『800億落空』，呢啲好似真嘅一樣都係假嘅。」

娛樂記者出身的甘比，自從成為大劉紅顏知己後，先後誕下一子一女，更加入華置旗下。（TUNGSTAR）

大劉與甘比。（資料圖片）

「Tatler Ball 尚流雅集 2025」慈善拍賣會上周日（14日）於上海半島酒店舉行，由郭富城任慈善拍賣官。甘比以一身高貴「閃令令」打扮現身，為活動拍攝宣傳片。甘比緩步走向藝術品前，獲稱「凝望藝術的人」，貴氣十足。甘比與Do姐（鄭裕玲）身貼身合照，又遇上台灣女星陳妍希，她火速上載與對方的合照，交情極佳！

「大劉」劉鑾雄過去不時贈送貴重物業予妻子陳凱韻（甘比）。（視覺中國）

今年初《福布斯》富豪榜估算大劉身家達136億美元（約1060億港元），較去年（131億美元）增長4%，排名由第6攀升至第5位。《福布斯》提到，單計「大劉」手持的高更（Gauguin）、霍克尼（David Hockney）、安迪華荷（Andy Warhol）等名家畫作，市值至少達10億美元。大劉熱愛收藏，曾斥資200億購入藝術品、古董、紅酒等心頭好。2020年有報道指，甘比曾建議大劉賣走小部分非經常觀賞的珍藏品，其中一幅拍賣的英國畫家大衛霍克尼（David Hockney）的《水花》於2006年以2900萬港元買入，之後以2.3億元賣出，升值近8倍。大劉曾於3年前記者會透露，甘比曾勸他趁早減持恒大投資，可惜自己沒聽，否則可蝕少很多。大劉更被指靠老婆踩入富豪榜五強，「聽老婆話發大達」。

甘比出生基層家庭，有一姊一妹，自小父母離異，與母親及繼父同住沙田公屋顯徑邨，單親家庭長大，十分孝順媽媽。她在1998年預科畢業後，翌年於報館任職娛樂記者，月薪約1萬港元，與周星馳熟稔。早前甘比大騷潮州話，並自爆嫲嫲和父母均講潮州話，與同為潮州籍的大劉果真「同聲同氣」！

甘比與Do姐合照。（IG圖片）

甘比好貴氣！（IG圖片）

甘比好貴氣！（IG圖片）

甘比好貴氣！（IG圖片）

甘比與陳妍希合照！（小紅書）

（小紅書）

（Tatler影片截圖 ）

（Tatler影片截圖 ）