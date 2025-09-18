李芷晴因《女神》拒愛被網民辱罵「臭X」　仍親自回覆盡顯禮貌

TVB戀綜節目《女神配對計劃》為5位「女神」葉蒨文、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏及羅毓儀進行戀愛配對，結果日前揭盅，其中葉蒨文、梁敏巧、羅毓儀配對成功，但李芷晴則配對失敗。雖然林焌堯（Jacob）有意與她發展，但她卻派「好人卡」，落淚表示：「經過呢個旅程，我了解自己多咗好多，亦都可能開始釐清到自己過往嘅愛情經歷點解都唔係太順利，但我覺得我……喺呢個旅程裡面更加了解到自己太過戀愛腦，諗得唔夠清晰、清楚，就去開展一段關係。如果我貿貿然去做一個咁重要嘅決定，係對大家都唔公平，所以……對唔住，多謝你。」她認為自己在現階段，應先學會愛自己，強調拒絕Jacob非因對方有問題。

李芷晴周旋於三男之間，但最終一個都冇揀。（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴喊住拒絕Jacob，表示：「喺呢個旅程裡面更加了解到自己太過戀愛腦，諗得唔夠清晰、清楚，就去開展一段關係。如果我貿貿然去做一個咁重要嘅決定，係對大家都唔公平。」（《女神配對計劃》截圖）

不過網民對李芷晴的感受就不理解，日前她在社交平台出post預告《女神》結局，下面都是一片罵聲，網民留言：「其實你參加嚟做咩？」又批評她戲弄Jacob、收兵、拜金等等，頗不留情。李芷晴之後再撰文，進一步分享對「求愛之旅」的感受，她指自己組的男士Issac、Jaden、阿胡、Kenneth、Jacob每一位都係非常優秀，解釋自己因過往經歷及年紀漸長，開展一段新感情都變成很重要、沉重的決定，甚至使她不再愛自己，「但我依然相信愛情，真係好想認真發展一段關係，所以變得更謹慎。如果自己問題未解決，就去開展一段新嘅關係嘅話，我相信呢段關係唔會長久，亦對大家都唔公平。」

李芷晴之後再解釋，若一個人連愛自己都未學懂，又怎能愛別人。（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴在結局後，再撰長文分享參加《女神配對計劃》的感受。（IG@step_bystep）

她坦言過往很怕做決定，因為怕負責任，於是慣性逃避，而拒絕人對她而言絕不容易，她也經過一番掙扎，四處找人傾訴，最後才有說不的勇氣。她再向被拒絕的Jacbo表示：「你係一個非常之優秀嘅男仔，呢段時間我真係睇到你為我嘅付出同進步，相信所有人都有目共睹，非常感謝你，亦都好多謝你嘅理解。喺節目上最後無選擇任何人呢一個決定絕對同所有男仔嘅條件無關。愛情唔係一份清單，唔係邊個符合嘅條件更多就選擇邊個，而係遇見一個特定嘅靈魂，然後發現成個世界因此而變得唔同。當我準備好嘅時候，我依然期待愛情嘅到來。」她也希望大家遇到問題時多觀照內心想法，相信自己，亦感謝節目讓自己成長。

李芷晴解釋：「喺節目上最後無選擇任何人呢一個決定絕對同所有男仔嘅條件無關。愛情唔係一份清單，唔係邊個符合嘅條件更多就選擇邊個，而係遇見一個特定嘅靈魂，然後發現成個世界因此而變得唔同。」（IG@step_bystep）

李芷晴坦言要拒絕人絕不容易，但感謝節目讓自己成長。（IG@step_bystep）

這番話換來Jacob留言：「尊重你嘅決定，希望你幸福」，而其他男參賽者如Jaden、Matthew、Matt等都安慰她：「多謝我地嘅女神Step帶俾我地一個精彩難忘夏天❤️」、「掂㗎啦，唔會冇人要㗎💪」、「你個決定真心唔易做，respect and proud！」不過始終有網民不認同她，其中有網民更用粗口問候，一位睇得過度投入的網民留言：「未睇女神之前幾鍾意你，睇完之後發現原來你係一個臭X嚟嘅，對你好失望，亦都好後悔支持咗你咁耐。」想不到李芷晴居然都會回覆這些辱罵留言，且不失禮貌，她說：「如果你唔理解我嘅諗法我好尊重，亦都好歡迎你分享你自己嘅諗法🙆🏻‍♀️但係希望你唔好用呢一啲嘅字眼去￼侮辱人🙏🏻」最終該名留言者亦有致歉。

Jacob留言：「尊重你嘅決定，希望你幸福」。（IG@step_bystep）

Jaden都安慰她：「多謝我地嘅女神Step帶俾我地一個精彩難忘夏天❤️」（IG@step_bystep）