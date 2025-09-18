So Ching疑壓力爆煲致停經半年　自爆身體響警號兼嚴重容貌焦慮

前COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）自三年前舞蹈員男友阿Mo（李啟言）在MIRROR演唱會上發生嚴重意外後，毅然決定退團，選擇陪伴在男友身邊，並重拾跳舞導師的身份，一步步找回自己的生活節奏。然而，這段時間所承受的巨大壓力，卻讓她的身體響起了警號。

蘇芷晴（So Ching）自三年前舞蹈員男友阿Mo（李啟言）在MIRROR演唱會上發生嚴重意外後，毅然決定退團，選擇陪伴在男友身邊，並重拾跳舞導師的身份，一步步找回自己的生活節奏。（IG@soching_nat）

然而，這段時間所承受的巨大壓力，卻讓她的身體響起了警號。（IG@soching_nat）

近日，So Ching在IG限時動態上罕有地剖白自己的身心狀況。她透露：「咁多年黎，响食/唔食/食幾多之間不斷拉据，不知不覺間身體不斷響警號，但高峰期我都一律無理會……」而直到最近，她終於決定要好好調節身心，學會感受、聆聽和接受自己的身體，雖然她知道要「重回正軌」一點都不易，亦急不來，但她正努力嘗試當中。

So Ching在IG限時動態上罕有地剖白自己的身心狀況。她透露：「咁多年黎，响食/唔食/食幾多之間不斷拉据，不知不覺間身體不斷響警號，但高峰期我都一律無理會……」直到最近，她終於決定要好好調節身心，學會感受、聆聽和接受自己的身體。（IG@soching_nat）

So Ching坦言，過去一個月是她自我肯定（self-esteem）奇低的時期，對身形外貌尤其不滿，充滿容貌焦慮，可見身心都承受著巨大壓力。而她亦驚人地自爆，自己早前停經半年，至近日月經終於「回來」！她感動表示：「But thanks God! 經過半年時間 I finally got my period back! （感謝主！經過半年時間，我的月經終於回來了！）雖然好m痛，但今次竟然痛得係開心☺️」雖然只是短短幾句，但已足以讓外界窺見她退團後，在鏡頭後默默承受的壓力和掙扎，希望她身心早日回復理想狀態。

So Ching坦言，過去一個月是她自我肯定（self-esteem）奇低的時期，對身形外貌尤其不滿，充滿容貌焦慮，更透露早前停經半年。（IG@soching_nat）

近日月經終於「回來」！她感動表示：「But thanks God! 經過半年時間 I finally got my period back! （感謝主！經過半年時間，我的月經終於回來了！）雖然好m痛，但今次竟然痛得係開心☺️」（IG@soching_nat）