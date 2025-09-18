頂級女神街頭打扮低調樸素細節盡顯富貴　身上一特徵竟惹網民吐槽

有大美人之稱，現年55歲的李嘉欣 (Michele) 是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍，也是公認的大美人，曾迷倒不少圈中男神及城中富豪。如今雖然已年過半百，但她真是Keep得極好，無論樣貌身材的狀態都依然絕佳，保養得宜的她一向是圈中的凍齡女神，靚樣20年如一日，儼如吃了防腐劑。李嘉欣天生麗質，但也需要付出後天努力去keep住最佳狀態，經常做運動操Fit身材。

大美人李嘉欣55歲生日。（IG：@michele_monique_reis）

李嘉欣一家三口。(ig圖片)

早年傳出許晉亨﹑李嘉欣夫婦每月能領取200萬港元生活費。（李嘉欣微博圖片）

日前有網民在街頭偶遇疑似李嘉欣並把拍到她的生圖放到社交網上分享，以「猜猜是哪個港星」為標題，發文寫道：「今天海港城偶遇某top級港星 從身邊擦肩而過 想過去拍個正面 感覺不是很禮貌，就撤了」。由於相中只影到李嘉欣的背面，加上博主並沒有開名，即惹來不少網民競猜相中人是誰。

李嘉欣keep得好好。(ig圖片)

相中可見，該名女星戴上cap帽束起馬尾，身穿鬆身外套配瑜珈褲孭住背囊，打扮相當樸素casual，有兩名女士在她身旁拿住因大袋Hermès戰利品，明顯是替她拿着，一看便知財力驚人，相當富貴。由於有網民於評論區表示在同日遇見李嘉欣，亦有人在較早前遇過她穿着類似的服裝以及用同一個背囊，並貼出照片，因而相信相中人就是李嘉欣。不少網民的焦點竟落在該名女星的髮質之上，指她髮質一般，但有見過李嘉欣真人的網民就為她平反指應是拍攝問題，她真人的髮質很ok。

李嘉欣被影到現身於尖沙咀街頭。(小紅書)

李嘉欣早前被偶遇。(小紅書)