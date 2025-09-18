張家輝被偶遇一舉動令粉絲心花怒放　留言區爆曾遭其「出手」對待

現年60歲的張家輝拍過多套膾炙人口的電影，當中「化骨龍」一角至今仍深受觀眾和網民喜愛；其後張家輝成功轉型，更先後憑電影《証人》及《激戰》兩奪《香港電影金像獎》的「最佳男主角」。雖然貴為兩屆影帝，但草根出身的他，一直保持著親民、貼地的作風，因此深受影迷和網民喜愛。儘管早前曾因被瘋狂粉絲的極端行為而罕有地發火訓話，但張家輝私下對待粉絲一向友善，只要情況許可，對於合照要求幾乎來者不拒，盡顯親和力。近日，再有幸運粉絲在餐廳「野生捕獲」張家輝，而其一個舉動，更是讓該名女粉絲心花怒放。

張家輝憑林超賢執導作《証人》，於2009年首度獲封香港電影金像獎「最佳男主角」殊榮。（視覺中國）

張家輝於2014年再憑林超賢執導作《激戰》，二度獲封香港電影金像獎「最佳男主角」。（視覺中國）

大家對張家輝於《賭俠1999》的化骨龍肯定印象非常深刻。（《賭俠1999》電影劇照）

張家輝預告在港產片寒冬下，將會開拍主演作品。（葉志明 攝）

該女粉絲興奮地分享在灣仔一間吃飯時偶遇張家輝，她寫道：「大家好！他是渣渣輝！正在外面和朋友們吃晚飯，朋友突然問我們隔壁的隔壁是不是張家輝，猶豫了很久都沒敢主動過去找他，怕打擾低調的他。」正當她們猶豫不決，意想不到的驚喜發生了，女粉絲表示：「結果就在偷看他的時候，他直接和我對視上了，然後就示意問我要不要拍照！！！！！！啊啊啊啊啊我點頭如搗蒜，直接過去美美合影了！！他人也太好了。」

張家輝早前不滿粉絲極端行為即場訓話，獲網民大讚。（Threads影片截圖）

近日再有幸運粉絲在餐廳「野生捕獲」張家輝。（小紅書）

粉絲興奮分享在餐廳偶遇張家輝。（小紅書）

從合照中可見，張家輝頭戴Cap帽，身穿簡約的休閒服飾，打扮輕鬆隨意。雖然是素顏，但他面對鏡頭露出友善的微笑，精神飽滿，狀態極佳。該博主更透露，張家輝的太太關詠荷當時也在場，而且「超美」。

張家輝是圈中的「寵妻」影帝，對太太關詠荷一條心。（視覺中國）

網民透露張家輝太太關詠荷都在場。（小紅書）

帖子一出，隨即引來大批網民留言，紛紛表示羨慕。更有其他網民分享自己偶遇張家輝的美好經歷，並遭對方「出手」對待：「真的超級nice，有一次我在街上遇見了，我問可以合照嗎，輝哥馬上答應了還主動握手」，可見張家輝私下毫無影帝架子，對粉絲的熱情有求必應。

有其他網民分享自己偶遇張家輝的美好經歷。（小紅書）

只要情況許可，張家輝對於合照要求幾乎來者不拒，非常友善。（小紅薯）