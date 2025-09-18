王晶爆關之琳後生是戀愛腦　嫁王國旌唔聽勸：全世界跟她說是騙子

有「香江第一美人」之稱的關之琳感情事相當豐富，當年19歲就不顧家人反對，選擇與年長自己17年的富商王國旌結婚。而近日著名導演王晶就在個人自媒體節目《王晶笑看江湖》大談這一件事情，親揭男方根本就是騙子，大爆他們結婚時當晚的內幕，引起不少網民關注。

從小就是美人胚子的關之琳，一踏進娛樂圈就已經因美貌聞名，甚至有「富豪收割機」的稱號。但她在大好年華（當年19歲）且事業上升期時，不顧家人的反對，堅決嫁給年長自己17年的富商王國旌，就該事件王晶認為年輕時的關之琳根本就是戀愛腦：「這個人（王國旌）是很有問題的，全世界都跟她說這個人有問題是個騙子，她聽不進去，可是越接近結婚就越發現越多問題。」

王晶透露當年關之琳與王國旌的婚禮相當盛大，當年婚禮在麗晶酒店舉行，而酒店方面還特別騰出清空下面Coffee shop的位置，用作婚宴場地。但當晚的婚禮原來雙方早已鬧翻不和，但做戲也要做全套，王晶透露表示：「後來她告訴我，婚宴那天晚上的事態已經鬧翻了，只不過那個結婚就是，沒辦法就是大家演一場戲，晚上她一回去，她就提着皮箱走了，而且那個男人居然連那天的酒席的錢都沒有買單，反正那個男人就是老賴了。」他還表示王國旌曾告訴關之琳自己是住在美國比華利山，該地區極其富裕奢華，有「全世界最尊貴住宅區」的稱號，但實際上他只不過是住在比華利山腳下的一個很小的房子裡，言語間充分表達出王國旌就是一個充滿謊言的壞男人。

所以在1982年的時候，關之琳就與王國旌離婚，而這段婚姻只維持5個月而已。而她在2014年就與台灣富商陳泰銘結婚，在2015年她就公開自爆已離婚，第二段婚姻亦維持不久。除了這兩段婚姻之外，她還與劉德華、成龍等傳過緋聞，感情生活比起演藝成績更為人津津樂道。

