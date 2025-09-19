星爺電影經典人物買近百萬靚車曝光近況　年輕時曾兩度萌輕生念頭

現年63歲的徐錦江，於90年代曾參與多套三級片，因不受家人理解，這段時間讓他患上抑鬱症躁狂症。近年，徐錦江已逐漸淡出幕前工作，轉型為藝術家，並在太太的鼓勵下開創藝術工作室。不過他在周星馳電影《鹿鼎記》中飾演形象凶狠、威猛的「鰲拜」，至今仍是許多人心中的經典。而近日，有網民在北京車行巧遇徐錦江提取新車，其近況隨之曝光，引起網民熱議。

徐錦江近年多以藝術家身份出現。（徐錦江微博圖片）

徐錦江曾拍攝過不少三級片。（微博圖片）

徐錦江飾演的「鰲拜」，是大家的集體回憶。（微博圖片）

有網民分享，近日在北京巧遇徐錦江在車行提取價值約80多萬人民幣（約87.5萬港幣）的越野車。該網民寫道，該車外型與徐錦江一貫的硬漢霸氣可謂絕配。從照片所見，當日徐錦江打扮亦相當型格，身穿花襯衫內搭黑色背心，配上牛仔褲及帽子，一身西部牛仔打扮，加上濃密鬚根，男人味十足。雖然年過60，但他依舊腰骨筆直，而且身上散發多一份藝術家氣息，網民紛紛大讚他「狀態好好」、「身材保持得真好」、「這個身材真是佩服」、「還是挺帥的」。

徐錦江近日去取車，開心得笑到見牙唔見眼。（小紅書）

認真檢查。（小紅書）

徐錦江依然好Fit！（小紅書）

最有趣的是，新車前方掛著一個「All Buy」字眼的車牌，讀音恰好與其經典角色「鰲拜」相近，相當有意思。除了演員身份，該網民亦提及徐錦江其實還是一位畫家，師承當代國畫藝術大師關山月，藝術造詣非凡。

徐錦江現時是一位藝術家。（徐錦江微博圖片）

徐錦江畫畫了得。（徐錦江微博圖片）

徐錦江幸得老婆殷祝平幫助下病情才得以好轉。（徐錦江微博圖片）

雖然徐錦江如今狀態大勇，但他風光背後曾走過一段非常艱辛的路，他早前接受內地節目《瑞私拜》訪問時，透露年輕時曾兩度自殺，幸而都被太太殷祝平（螞蟻姐）救回來，殷祝平透露徐錦江是一位嚴重的抑鬱症患者，被病情纏繞多年，她說：「最嚴重的時候，其實是我們去台灣拍戲的時候，有一天台灣大地震，我第一件事選擇要做的事，就是趕快跑，但是徐老師就是把衣服穿得很整齊地，躺在床上，等待死亡。」還有一次更驚險，殷祝平說：「他把酒店的空調冷氣關了，然後我半夜是給熱醒的，當我醒的時候，我就看到他立在窗邊，我想他那個時候可能選擇離開這個世界。」

徐錦江早前接受內地節目《瑞私拜》訪問時，透露年輕時曾兩度自殺，幸而都被太太殷祝平（螞蟻姐）救回來。（徐錦江微博圖片）

徐錦江一直都支持兒子徐菲走演藝路 。（徐菲微博圖片）

父子二人曾一起參加綜藝節目。（徐錦江微博圖片）

眼見丈夫這個情況，殷祝平想出了一個辦法，她說：「那個時候我就想，作為妻子我應該做些什麼，回到北京以後，我約了身邊很多很多的朋友，每天都來跟他一起聊天，一起吃中午飯吃晚飯，這樣的日子持續了半年的時間，有一天有一個朋友就跟我說，『螞蟻姐你不能這麼去浪費錢』，但作為一個抑鬱症患者的家人，我覺得錢財都是身外之物，最重要是陪伴，還有他的健康，這是最重要的。」