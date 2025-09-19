曾展望葉蒨文零遮掩現身鬧市放閃　粉絲豪氣登應援廣告送祝福

TVB戀綜節目《女神配對計劃》大受歡迎，當中曾展望（GM)與葉蒨文（Sophie)更是人氣急升，而不出所料他們最終在節目中配對成功，男方更上演霸道總裁式親吻女方，畫面相當甜蜜。然而，由螢幕CP成為真正情侶的他們，近日就獲粉絲們送上一份豪氣大禮，就是在旺角鬧市戶外的大型電視屏幕登廣告為他們送上祝福，而他們亦有親自現身該地甜蜜打卡合照，相當幸福。

葉蒨文因為節目人氣急升。（官方提供）

曾展望在節目中的表現一直都很好。（官方提供）

曾展望與葉蒨文在節目中的互動，一直深受不少網民喜愛，而眼見他們成功配對，大家都相當開心。而粉絲們為了祝福他們，更集資在旺角鬧市戶外的大型電視屏幕登廣告，以循環式播放二人在節目中的甜蜜片段。

曾展望上演霸道總裁式親吻。（官方提供）

好甜蜜放閃呀！（sophieysm＠IG）

眼見粉絲們如此用心，他們亦有親自現身該地打卡合照留念，二人零遮掩現身，女方更甜靠男方肩膀上展現微笑甜蜜合照，畫面甜蜜幸福，簡直是閃瞎旁人，葉蒨文留言表示：「粉絲們叫我哋做GPS < GM plus Sophie >我哋一聽到就好鍾意，因為我哋認為一段美好嘅關係喺成為彼此嘅人生導航，浪漫之旅雖已啟航，但未來仲有重重難關，希望無論遇到幾多困難同考驗，May we always find our way back to each other。」她亦非常感謝粉絲們對他們的喜愛：「感謝18個城市嘅GPS粉送咗呢份禮物俾我哋，估唔到我哋可以連繫到咁多住喺唔同城市遙遠的你，更加估唔到你哋對我哋咁堅定，喺八月大結局都未播嘅時候就已經下訂，多謝你哋嘅支持。」同時她亦希望與曾展望繼續用愛與共鳴，為大家帶來更多正能量。

畫面幸福。（sophieysm＠IG）