辛芷蕾勇奪威尼斯影后傳身價3級跳　遭前經理人發長文控「忘本」

內地女星辛芷蕾早前憑電影《日掛中天》揚威海外，奪得威尼斯影后殊榮，成第三位華人女星奪得該獎項，有傳她身價3級跳，從800萬內跳至逾2000萬，聲勢超過楊冪、劉亦菲等人。不過近日其前經理人梁婷就在微博發長文，意有所指她「忘本」，最後卻換來對薄公堂送她上「被告席」，至今仍難以令她釋懷。

辛芷蕾成華人第三位女演員奪得威尼斯影后。（辛芷蕾微博圖片）

梁婷指投放大量資源在辛芷蕾身上

梁婷指出辛芷蕾入行的確與甄子丹的一句說話有關，當年她只不過是一位禮儀小姐，及後看見她身上的可塑性於是簽約培訓，為她提供衣食父母、才藝培訓、宣傳包裝營銷推廣等，甚至乎更出資為她報讀中央戲劇學院為期6個月的表演系進修班課程，上學階段公司仍支付她薪資，在其身上投放了大量資源。

辛芷蕾前經理人梁婷。（梁婷微博圖片）

另外，她甚至為了能讓辛芷蕾參演劇集《擁抱星星的月亮》，更拜托好朋友范冰冰作說客，就劇集檔期問題向投資方說情，更向多位導演推薦辛芷蕾等。梁婷認為自己鞠躬盡瘁愛護辛芷蕾，但卻在2015年換來無情對待：「喊了我8年婷媽的蕾蕾，我事無巨細，鞠躬盡瘁愛護的演員，在2015年9月9日我生日當天，送我的生日禮物是一紙訴狀讓我坐在了「被告席」上，提出解除合約的理由是我「不作為」，任誰估計都無法理解這種心塞接近心梗的感受。」

雙方解約後就不再往來

梁婷同時亦強調從沒有安排辛芷蕾出席過任何公關飯局，甚至乎沒有在她身上賺過一分錢：「我投入的資金、人脈、心血、精力的總和比對起法院反訴勝訴的賠償金還差之千里，八年的嘔心瀝血，最後獲得的那點賠償金不及她現在半個廣告代言費。」自雙方解約後，她們就不再往來。

梁婷在辛芷蕾身上投放了大量資源。（辛芷蕾微博圖片）

有傳辛芷蕾身價3級跳。（辛芷蕾微博圖片）

辛芷蕾透過其他人聯繫梁婷

而梁婷又怪責辛芷蕾在奪得影后的舞台上並沒有感謝她，讓她一度覺得難受：「她在飛升之頭變鳳凰的時候，卻拋棄了她的婷媽。」更寄望她能在國際舞台上再奪影后殊榮，屆時感謝的名單上一定要有她在內。

還有，梁婷還透露辛芷蕾透過其他人聯繫，想代為向她轉達表示多年來內心的愧疚，此舉令她感到對辛芷蕾又愛又恨，但不解的是自己電話20年沒有變，為何要透過其他人去聯繫呢？她留言表示：「如果我的釋懷，能換你心中當年的愧疚，能讓你餘生內心坦然，那你應該是真切感受到我對你的愛和付出，我也算是不枉相伴你一程。」

梁婷亦怪責辛芷蕾沒有在領獎台上多謝她。（辛芷蕾微博圖片）

辛芷蕾回應

對此，辛芷蕾事後亦有發文回應：「有一個人至今我都沒勇氣跟她說聲謝謝，那就是我入行的第一個經紀人梁婷女士。我有甚麼理由去恨一個對我有恩的人。」同時，她亦承認自己食言：「我曾開玩笑承諾，如果有一天我站在了領獎台上，第一個就要感謝她，可真的站在了領獎台上，我卻食言了，我沒有做到。因為多年一直沒有聯繫，很多次採訪想說出口的感謝，也一直沒有勇氣。」文未她就向梁婷表示感謝之恩：「讓有機會從一個普普通通的東北小城女孩有機會走到威尼斯，讓我有夢可做。」並期望有機會可再合作。