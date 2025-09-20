豪門準新抱婚前派對絕密曝光 低調拍拖5年門當戶對深得老爺歡心
霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為，當中孻仔霍啟仁平日甚少公開露面，十分低調，但去年5月霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，雖然兩人一直未有透露婚期，但今年6月被爆已低調舉行訂婚宴。事後霍震霆接受傳媒訪問時，直認孻仔已結婚，並公開表示歡迎新抱加入霍家大家庭！
日前Namfon的一眾好友為她舉行婚前派對，前TVB小花伍樂怡（Kelly）亦有出席，相中所見，現場以氣球佈置，並掛上「NF BRIDE TO BE」的氣球，估計NF是Namfon名字的縮寫，而「BRIDE TO BE」即可見是她的婚前派對。除了準備了蛋糕之外，一眾好友更手持印有霍啟仁不同搞怪表情的紙板，令Namfon又驚又喜！
霍啟仁的未婚妻全名Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！
