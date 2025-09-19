俠醫｜彭廸安工作少收入減都唔怕　老婆管錢：佢理財達人嚟

「御用奸人」彭廸安今日（19日）出席TVB劇集《俠醫》的宣傳活動，彭廸安過去飾演奸角太深入民心，所以今次劇中飾演好人就讓觀眾感到新鮮感十足。彭廸安表現令不少觀眾眼前一亮，更有人驚訝地發現，原來他演繹忠角時的聲線竟是如此「溫柔」。彭廸安接受《香港01》訪問時笑指自己雖然經常飾演奸角，但是「其實個內心都係善良同埋正義嘅」。

TVB劇集《俠醫》宣傳活動。(胡凱欣 攝)

TVB劇集《俠醫》宣傳活動。(胡凱欣 攝)

「御用奸人」彭廸安。(胡凱欣 攝)

談到今次做回好人，彭廸安表示過往也曾演過好人，但這次戲份更集中、更吃重，讓角色的正面形象更為突出，更分享了他獨特的演繹哲學：「都係因為做得太多壞人啦，先至知道點樣做一個好人。」而他被網民大讚飾演好人的聲線很溫柔，即尷尬表示：「所以，多謝大家！我都唔知講咩。」

彭廸安表示過往也曾演過好人，但這次戲份更集中、更吃重，讓角色的正面形象更為突出。(胡凱欣 攝)

彭廸安被網民大讚飾演好人的聲線很溫柔，即表示尷尬。(胡凱欣 攝)

談及劇中其他演員，彭廸安對飾演反派的對手丁子朗讚不絕口，笑稱對方「好奸」，看得自己都「好想打佢」：「我都覺得佢都同佢現實嗰個人格係好唔一樣。我見過佢真人，傾偈嘅時候都係好溫文嘅，係呀，所以我都覺得，犀利喎！」至於做奸角有沒有心得時，他笑指只要一直覺得自己是對的就可以：「你只要搵啱嗰個道理，其實佢一路個出發點都認為自己係啱嘅，但係喺世俗嘅批評，可能會覺得佢係衰嘅，但佢一路都係忠於自己，做返佢自己要做嘅嘢．（即係只要自己覺得自己啱得啦？）冇錯啦！係啦！」

彭廸安對飾演反派的對手丁子朗讚不絕口，笑稱對方「好奸」，看得自己都「好想打佢」。(胡凱欣 攝)

彭廸安做奸角心得是只要一直覺得自己是對的就可以。(胡凱欣 攝)

另外現今市道情況差，工作量大減，彭廸安都指自己「少咗工開」，但他就積極尋求其他發展：「喺內地都會嘗試咗做節目主持啦、做一啲廣播劇啦，咁再同啲Live Band一齊去夾Band啦，多咗一啲唔同嘅嘗試。（會唔會影響收入？）暫時都仲可以，遲啲唔知。」被問到會否需要動用積蓄來生活時，他指都需要，但他甜蜜地表示背後有一位賢內助支持，家中的財務都由她打理：「咁好彩就有太太嘅幫手，佢理財達人嚟，所以都係佢搞。」