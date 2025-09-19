無綫小花異地跑步驚嚇2公里　被陌生男子死纏用一招擊退對方

無綫小花鄧美欣（Venus）擁有一對逆天長腿，加上形象健康，獲不少網民愛戴。她除了是一位演員外，還是一位運動健將，無論在劇集演出上或平日，也表現出極高的運動天份。近日播出《俠醫》中，閃現Venus 打籃球戲份，獲網民注目，大讚她靚女有仙氣之餘，又指她身形及球技均一流：「陳豪實力相當」、「Fit到爆！」

長腿。

近年Venus愛上慢跑，無論去哪裡旅行，總會帶上一套運動服，體驗異地跑步的樂趣。穿上緊身運動服，修長的身材比例也隨之展現！Venus近日分享道，異地跑步不僅讓她享受到美麗的風景，還能偶遇意想不到的“豔遇”。

有次晨跑結束後，Venus正準備休息時，一位陌生男士走來向她搭訕。通常大家都會禮貌地打個招呼然後各自離開，但這位男士卻不甘心離去，糾纏了她一小段時間。讓人意外的是，當Venus企圖以跑步為由離開時，這位男士竟然跟著她跑了2公里，最後Venus出招攞出手機扮打電話求救，對方見勢不對便火速閃人。

好唯美。

對於這此經歷，Venus接受《香港01》時笑著表示：「其實“追逐”並唔擔心，因為選擇嘅跑道唔係偏僻路線，沿途有唔少當地人跑步，所以安全問題唔需要擔心。其實異地跑步時遇到靚仔嘅機會真係唔少。」

鄧美欣（Venus）2018年參選港姐獲得「最佳彩妝達人獎」，獲無綫簽約後有不少幕前演出機會，近兩年參與劇集眾多，包括《新聞女王》、《刑偵12》、《企業强人》等。甜美的外和完美比例引起網民關注。

好有活力。

擺甫士好專業。