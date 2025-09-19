許廷鏗冇份做樂壇「新四大天王」 表現激動：點解冇我你都照講

香港樂壇一直有「四大天王」這個經典稱號，象徵著時代最具代表性與影響力的四位巨星。隨著音樂潮流的演變與新生代歌手的崛起，香港樂壇也開始出現被網民譽為「新四大天王」的歌手，當中包括有張天賦、姜濤、林家謙及Tyson Yoshi（程浚彥）。

許廷鏗笑言都想加入香港樂壇天王第5席位。（吳子生攝）

網民普遍認為他們代表了目前華語流行音樂的新力量，他們不僅擁有過人的唱功，更在作曲、製作和舞台表演上展現全方位才華，透過獨特的音樂風格和創新嘗試，成功吸引了大量年輕粉絲，成為樂壇的新生代代表，被封「新四大天王」。

許廷鏗今日出席品牌活動。（吳子生攝）

今日（19/9）許廷鏗現身尖沙咀出席品牌活動時，提到香港樂壇有「新四大天王」，他接受《香港01》訪問時表示：「吓，新四大天王係邊四位？（張天賦、姜濤、林家謙及Tyson Yoshi！）點解冇我你都照講嘅，哈哈。（就係睇吓你有咩反應！）係咪最緊要係有我啦，我覺得佢哋真係要諗吓囉，點解唔諗吓我囉，擺埋我個名落去咪好囉，乜而家真係仲有呢樣嘢？我好希望有一日可進佔，又或者可以加開多個位，五大天王都得啫，時代唔同咗嘛。（有冇話想踢走邊個？）咁又唔使嘅，加多個位，多個人多雙筷。」