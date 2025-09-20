張曦雯拒參加戀綜即耍手擰頭　劉佩玥想做親友團幫手睇男仔

TVB劇集《俠醫》昨日（19日）於鑽石山一商場舉辦宣傳活動，劇中一眾演員都有出席，「塑料姊妹花」劉佩玥及張曦雯接受《香港01》訪問時即變回好閨密。劇中劉佩玥因妒忌而「黑化」，對張曦雯做出連串傷害行為，讓觀眾看得咬牙切齒，劇中二人鬥到你死我活，戲外卻老友鬼鬼。

TVB劇集《俠醫》於鑽石山一商場舉辦宣傳活動。(胡凱欣 攝)

劇中一眾演員都有出席。(胡凱欣 攝)

「塑料姊妹花」劉佩玥及張曦雯。(胡凱欣 攝)

最近戀綜《女神配對計劃》掀起熱話，單身的劉佩玥及張曦雯被問到會否想參加時，兩位都「耍手擰頭」表示不會參加，當中性格外向的劉佩玥怕自己的「兄弟格」會嚇怕男士：「我驚我會喺節目度過份興奮、過份開心，我個人比較E（外向）。我驚我會令到啲男仔覺得，點解你同個個都好friend咁樣，好容易friend zone咗啲男仔。」張曦雯坦言自己比較內斂，無法在鏡頭前放開自己去尋覓對象：「如果我要喺個camera面前去搵一個partner的話，我覺得我未必可以放得開。我最唔想就係如果參加咗，係為咗節目效果去夾硬揀一個嘅話，咁就變咗好似對愛情呢樣嘢太兒戲，又對對方又唔公平。」看得出張曦雯對感情非常認真，所以不想為了節目效果而去選另一半。

單身的劉佩玥及張曦雯被問到會否想參加時，兩位都「耍手擰頭」表示不參加。(胡凱欣 攝)

性格外向的劉佩玥怕自己的「兄弟格」會嚇怕男士。(胡凱欣 攝)

張曦雯坦言自己比較內斂，無法在鏡頭前放開自己去尋覓對象。(胡凱欣 攝)

雖然劉佩玥表示自己不想參加，但就笑言可以做「Ｘ光團」，在旁邊給予意見：「我驚個導演反而會驚，喂收斂啲收斂啲。（即係睇係ok嘅參加就係唔啦？）係啊係啊！」二人被問到有否看到「少女心」都出現時，張曦雯即表示好romantic：「係好sweet嘅，我睇就如果我返返去咁樣就好。」劉佩玥有感：「即係我嗰下係有一個感覺，其實有時最緊要係無論係咩關係都好，你付出咗個真心人哋係收到，佢話佢最落尾係咪要嗰刻做男朋友，或者要對你有一個好感，其實可能之後都會有，但係你要俾人見到你真心。」

雖然劉佩玥表示自己不想參加，但就可以做「Ｘ光團」。(胡凱欣 攝)