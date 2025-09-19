傳宣萱不滿張可頤遲到鬧不和　鄧兆尊驚爆秘聞：嗰位確實係幾咩嘅

宣萱早前獲邀擔任林家謙演唱會嘉賓，驚喜登場掀起高潮，近期她更活躍於社交平台threads，頻頻與網民互動交流親民貼地，人氣急升！而宣萱在1994年與《笑看風雲》一眾演員現身《K-100》宣傳劇集時向高層發表意見的片段更成為熱話，當時她在節目中大膽投訴，日前吳家樂同鄧兆尊在主持的YouTube節目《娛樂好好玩》中亦有提及此事，鄧兆尊更大爆秘聞！

宣萱早前獲邀擔任林家謙演唱會嘉賓。（資料圖片）

宣萱近期活躍於社交平台threads，頻頻與網民互動交流。（資料圖片）

當年宣萱公開向高層投訴：「無綫我覺得都係重用歌星呢個問題，因為我曾經試過喺三廠拍劇，可以二三四五廠主角全部都係歌星，我哋呢啲就係企埋一邊，雖然都幾多戲，但係永遠主角係歌星。同埋，我哋開工永遠等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到係一句sorry都唔使講，公司亦都唔會講一句教訓佢哋嘅說話，但我哋唔敢遲到，如果遲到就會俾人篤住嚟講點解你遲到，點解你咁唔守規矩。冇，我想你解答呢個問題囉。」

宣萱勇於發表意見。（影片截圖）

一班前輩與高層在聽。（影片截圖）

公開投訴。（影片截圖）

吳家樂直言TVB拍劇進度緊湊，有時因錄影廠要轉佈景而要在指定時間完成拍攝，一旦有人遲到可能要將戲份延遲拍攝，但演員未必有檔期，所以影響好大。而鄧兆尊就認為如果宣萱受他人遲到影響的話，反而會忍氣吞聲，在節目中公開投訴應該為前輩被人蝦而發聲。有網民提及當年宣萱拍攝《難兄難弟》時，曾因另一位女角遲到而鬧不和，對此鄧兆尊即表示：「哦，嗰位，另外嗰位確實係幾咩嘅……呢樣我都試過，佢（宣萱）講啲實情嚟嘅啫。」

吳家樂同鄧兆尊在主持的YouTube節目《娛樂好好玩》中亦有提及此事。（YouTube影片截圖）

大爆秘聞！（YouTube影片截圖）

據知當年宣萱與張可頤在拍攝《難兄難弟》期間鬧不和，宣萱曾向傳媒指《難兄難弟》未能如期煞科，全因張可頤經常遲到令拍攝進度受阻，但張可頤就反擊指是因為宣萱經常大笑而不停NG影響進度。不過事隔多年後，2019年張可頤去捧場睇宣萱的舞台劇《大辭職日》，兩人更在後台合照，世紀大和解！

宣萱與張可頤曾合作拍攝《難兄難弟》。（劇照）

宣萱與張可頤曾合作拍攝《難兄難弟》。（劇照）

當年宣萱與張可頤在拍攝《難兄難弟》期間鬧不和。（影片截圖）