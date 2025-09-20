「A0女神」郭柏妍游嘉欣聞參加戀綜　相視一笑後齊齊畀同一個答案

郭柏妍及游嘉欣昨日（19日）出席TVB劇集《俠醫》於鑽石山一商場舉辦的宣傳活動，活動後二人接受《香港01》訪問表示今次劇中沒有合作，因為郭柏妍在劇中是一個活在10年多前的人，而且對手戲只有哥哥陳豪。她表示可以再次與陳豪合作感覺奇妙：「覺得佢個感覺有啲似返咗去幾年前拍《白色強人2》嘅時候，好有一種睇住我大嘅感覺。」

游嘉欣在劇中飾演不良於行的角色，挑戰極大，更自爆因一場戲險些「穿崩」，當時是拍攝一場開香檳的戲份，雖然角色雙腿癱瘓，但當聽到「嘭」一聲時，她竟被嚇得下意識地縮了一下腿，幸好反應迅速及時收回，未有被鏡頭察覺，她回想起來也覺得好笑。游嘉欣更指今次拍攝需全程坐輪椅演戲，但她過程絕不輕鬆：「你咪以為坐輪椅好舒服，其實係坐到你條腰好攰。」因為她的角色設定是身體其中一邊較為無力，需長期傾向一邊，令她現實中也感到腰痛：「搞到我都覺得現實中我好似有啲脊柱側彎嘅感覺。」

二人「A0女神」被問到會否想參加近期hit爆的《女神配對計劃》時，二人相視一笑後齊齊卻步。郭柏妍指自己不會參加：「我自己好怕參加呢啲節目的時候，你要拒絕一個人。因為始終有幾個參賽者，咁如果你要篩走一個人，我會自己覺得個心入邊唔係咁好受。我唔想咁樣去傷害到一個人，因為你一定要畀一個原因話『點解你唔鍾意佢啊？』我覺得講嘅呢個過程我已經係傷害咗佢。」

除了郭柏妍外，原來連游嘉欣都不想參加，因為她覺我自己要花很多時間去了解一個人：「我覺得到嗰段時間未必畀到我去足夠了解倒一個人然後去開始。我覺得既然我本身係需要花多啲時間去了解一個人嘅話，呢個節目可能未必咁適合我。」雖然兩位小花都不想參加，但就覺得看得很開心。

至於看到女神們這麼甜蜜，自己會否期待愛情的到來時，郭柏妍表示雖然期待，但覺得不能操之過急：「真係等運到，等緣份到啦咁樣，等到呢就…大家就會知㗎啦。」游嘉欣則希望如果到時愛情真的來到後可以讓人「集郵」：「我會希望等到啦，可以好似而家GM同Sofia咁畀人集郵囉，同埋咁大個廣告牌一齊影相，我都覺得好開心。」

對於將來的感情，兩人都表示期待緣份，但若真的覓得另一半，會否公開則要視乎對方意願。郭柏妍說：「始終我哋自己係行內人就對慣鏡頭啦，但係你未必知道到時另一半想唔想咁嘛。」游嘉欣亦表示認同，認為必須尊重對方感受，相當體貼。

