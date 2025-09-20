王君馨再談末日論指網傳9月呢兩日係審判日　引用聖經做論據說明

現年39歲的王君馨，自2021年離巢TVB後積極轉型，以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道。王君馨於今年5月宣布順利誕下女兒Audrey，成為新手媽媽，她不時拍片更新社交媒體同大家分享近況以以生活點滴。日前王君馨就於IG分享了一段片段，並認為末日將至，而AI人工智能的蓬勃是主要原因。她在片中勸世人覺醒，表示：「因為人類創造科技的同時，說是為了人類好，大家以後會更方便，工作快一點，但是在自挖墳墓也不知道。」她的言論引起不少迴響。

王君馨於今年5月宣布順利誕下女兒Audrey。（IG圖片）

更指人類時間無多了。（IG圖片）

今日凌晨王君馨再次拍片，進一步講解她之前AI是世界末日元兇的言論。王君馨在片中指網上有傳耶穌再臨的審判日相當近，甚至有傳是今年9月23、24日。王君馨發長文寫道：「今次拍呢個片，除咗解答返我上次「AI同埋末世段片」嘅一啲問題，今次仲要同大家講一個好似好抽象，但係好重要嘅訊息！就係所有耶穌嘅門徒有一日，都一定會被提！This is the Rapture of the Church!! 係幾時我就唔肯定，但係呢件事係一 定 會 發 生！同埋近排喺網上，甚至我身邊一啲嘅基督徒，都覺得呢個日子好近，有啲仲覺得係今年嘅「吹角節」9月23/24號。Rosh Hashanah : Feast of Trumpets (no one knows the day or hour) 即係話有可能淨返幾日。」

王君馨再講她對未日睇法。(IG截圖)

王君馨引用聖經續說：「聖經喺兩個地方又講關於被提呢件事：“因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。 以後我們這活着還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。”帖撒羅尼迦前書 4:16-17 CUNP-神“那時，兩個人在田裡工作，一個被接去，一個撇下來； 兩個女人在磨坊推磨，一個被接去，一個撇下來。 因此，你們要警醒，因為不知道你們的主甚麼時候要來。”馬太福音 24:40-42 CNV 無論係幾時都好，其實做基督徒都應該有心理準備耶穌任何一日都可以返嚟。我只係要問自己: 我準備好了嗎？加埋AI進展嘅速度，Bill Gates 上個月話我哋好快應該會進入一個冇手機嘅世界，以後所有嘢可能會以一個電子紋身擺喺你手上。Please look up: Bill Gates electronic tattoos !! 」

王君馨再講她對未日睇法。(IG截圖)

王君馨繼續引用聖經表示：「弟兄姊妹們，當呢啲事慢慢發生嘅時候，我哋千祈唔好以攞呢個獸印！聖經2000年前已經寫咗：“牠又叫眾人，無論大小、貧富、自主的、為奴的，都在右手上或是在額上受一個印記。 除了那受印記、有了獸名或有獸名數目的，都不得做買賣。”啟示錄 13:16-17 CUNP-神 以前呢件事呢件事一定睇嚟好抽象，但係我哋已經進入緊一個虛擬貨幣的世界，cashless society!! 求大家千祈唔可以接受呢個印記！Do Not Take this Electronic Mark on your body or into your body. 因為有咗呢個獸印就一定上唔到天堂！ 真係唔係想嚇大家，但係我必須要用愛心說誠實話！」

王君馨再講她對未日睇法。(IG截圖)

王君馨又寫道：「“又有第三位天使接着他們，大聲說：若有人拜獸和獸像，在額上或在手上受了印記， 這人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中純一不雜。他要在聖天使和羔羊面前，在火與硫磺之中受痛苦。 他受痛苦的煙往上冒，直到永永遠遠。那些拜獸和獸像，受牠名之印記的，晝夜不得安寧。 聖徒的忍耐就在此；他們是守神誡命和耶穌真道的。”啟示錄 14:9-12 CUNP-神 希望每一位收到呢個訊息嘅人，無論係唔係基督徒都要知道將會有一件咁嘅事發生！我哋唔好沉睡，一定要醒覺！同埋唔好淨係睇我呢一個片，自己好好去做research，好好認識耶穌，好好打開本聖經看看，尤其係馬太福音同埋啟示錄！」

王君馨再講她對未日睇法。(IG截圖)

王君馨向未認識耶穌的朋友表示：「我求上帝會打開你屬靈嘅眼睛同耳朵，知道你有一個造天造地的爸爸好愛，好愛你！愛到佢差派佢嘅獨生子耶穌基督釘上十字架為我哋嘅罪而死！“ 神愛世人，甚至把他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。 因為神差他的兒子到世上來，不是要定世人的罪，而是要使世人藉著他得救。”約翰福音‬ ‭3‬:‭16‬-‭17‬ ‭CNV‬‬“你若口裡認耶穌為主，心裡信 神使他從死人中復活，就必得救； 因為心裡相信就必稱義，用口承認就必得救。”羅馬書‬ ‭10‬:‭9‬-‭10‬ ‭CNV‬‬ 呢個就是神對我們的恩典同憐憫。」

王君馨與囡囡。(IG截圖)

最後王君馨總結說：「親愛的弟兄姊妹，時間無多了，我哋要好好活着每一天，活好基督嘅生命，有啲乜嘢係你覺得神call你去做嘅事，就快啲去做啦！希望我哋遇見天父爸爸嘅嗰一日，He will say well done, my good and faithful servant. 我哋每人都做好自己嘅本分，萬事互相效力讓愛神嘅人得益處！Hallelujah Amen! God bless you all! 」