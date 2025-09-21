曾志偉否認TVB沒落　霸氣反擊：我進去時是虧本的今年是賺錢的

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉早前參加內地綜藝節目《王牌對王牌》，在這一期節目當中，內地導演唐國強和曾志偉一對一對決的時候，兩人互問刁鑽問題，各不相讓霸氣回應，相當有看點。日前該節目的官方社交網頁上就有其中一集的片段流出，就是兩位高手過招！

唐國強與曾志偉對決。(微博截圖)

節目中唐國強與曾志偉最強矛和盾對決，上演了史詩級攻防戰，可說是高能開場。唐國強對曾志偉的提問攻勢如虹，曾志偉就見招拆招，犀利問答刀光劍影，每一幀都是語言藝術巔峰對決。他們兩人用智慧交鋒詮釋什麽叫高手過招，相當精彩。片中唐國強與曾志偉進行一對一互相拷問。

唐國強首先問曾志偉問題。(微博截圖)

唐國強問曾志偉：「有些網友說TVB這些年沒落了，你承認嗎？你怎麼看？」曾志偉淡定地回應說：「TVB是做內容的，內容為王，沒有一樣東西是沒內容的，我們是做內容的，所以TVB是不會沒落的。」唐國強續說：「有人說是因為你做了總經理所以說不行了？」曾志偉說：「我告訴你，不要看網上的新聞，大部分是假的，要看事實。我進去時TVB是虧本的，今年是賺錢的。」說時一臉自豪，唐國強亦點頭以示欣賞。

曾志偉回答唐國強問題。(微博截圖)

曾志偉回答唐國強問題。(微博截圖)

曾志偉回答唐國強問題。(微博截圖)

而曾志偉就問唐國強代言挖掘機，是喜歡開挖掘機啊，還是喜歡代言賺廣告費啊？唐國強正面回應說：「你當TVB老總拿不拿錢，拿錢沒啥，只要納稅就行，我代言挖掘機，沒說挖掘機技術我唐國強最強，而是讓找山東的那誰，我是助力企業發展。」