《女神配對計劃》開第二季？　劉穎鏇郭柏妍呢5位有望接捧搵男友

【女神配對計劃第二季】無綫真人騷戀綜節目《女神配對計劃》無論是收視或討論度都十分之高，參加節目的5位「女神」亦成功上位，可算是近年最成功的綜藝節目之一，亦打破了「隔籬台」ViuTV製作真人騷的優勢。近日有傳TVB有意製作《女神配對計劃》第二季，更有些報道「講到似層層」爆料指會繼續搵TVB小花參加節目。節目監製回覆《香港01》時，表示未有開拍《女神配對計劃》第二季消息：「等公司安排，希望有好消息。」女神配對計劃｜從ViuTV手上搶佔真人騷是否成功？｜任噏亂評

其實早於《女神配對計劃》播畢之時，已有網民在討論區開po討論，如果開辦第二季的話，會希望搵哪些「女神」參加，吸引不少網民熱烈討論和投票。其中有幾位呼聲也十分高，例如有被稱「最Body」、港姐亞軍兼最上鏡小姐的劉穎鏇（Tiffany），同樣是參選港姐入行、形象純情的郭柏妍，和「音樂女神」戴祖儀等等。有網民更留言：「有劉穎鏇我一定參加！」

今年28歲的劉穎鏇（Tiffany）參加《2016香港小姐競選》當選亞軍及最上鏡小姐而入行，當其時，她已因fit爆身材而被封為「最強Body」，再加上在競選中出色的表現，所以選前選後人氣都十分高。入行後劉穎璇被TVB力捧，成為《學是學非》主持之一，之後相繼演出《踩過界II》、《青春不要臉》等，在《超能使者》和《隱形戰隊》更以「打女」形象示人，在《飛常日誌》中飾演空姐，也令網民相當欣賞。總括來說，劉穎鏇算是《女神配對計劃》最佳人選，唯一的「暗湧」，就只是「劉穎鏇有冇期」而已。

「音樂女神」戴祖儀（Joey），30歲

沒錯，戴祖儀也在網民的心水名單之中！早年戴祖儀憑拍YouTube片已收獲不少人氣，在網民心目中形象相當不錯。後來戴祖儀獲TVB邀請加入並以歌手出道，出道後，戴祖儀除了做歌手外，也參與過不少綜藝節目，和劇集演出，例如有《粵講粵㜺鬼》、《學是學非》、《多功能老婆》，《刑偵日記》，《青春不要臉》等。近年來，戴祖儀的感情狀況似乎處於空白狀態。如果開拍《女神配對計劃》第二季，戴祖儀大有機會出現！

「A0女神」郭柏妍（Rosita），27歲

郭柏妍（Rosita）同樣參選港姐而入行，這位選美季軍的感情生活可以「一片空白」來形容。事關她參選時，訪問中已透露過自己從未拍拖，入行後亦不見她有拍拖跡象，極其量也只是與一些同公司藝人傳出零星幾宗緋聞。一位「A0」女藝人有多受歡迎，與男參加者又會怎樣發展，實在令人好奇又興奮！

「東張女神」陳懿德（Rachel），27歲

第一季有梁敏巧，第二季不妨再「借人」加添兩位。同為「東張女神」的陳懿德的呼聲頗高。無他的，事關她除了觀眾緣好，也因為《東張西望》而入屋，去年更勇奪「最佳女新人」獎。形象正面又口才了得，參加綜藝節目揀男人絕對難不到她。不過話說回來，如果陳懿德參加《女神配對計劃》第二季，緋聞男友羅天宇又會有什麼想法呢？

「孖辮女神」鄧凱文（Eric），25歲

同為《東張西望》主持之列的鄧凱文或許比起陳懿德更適合。鄧凱文參選《2023香港小姐競選》時雖不算特別搶鏡，但加入《東張西望》就似是「突然開竅」一般，靠着「福利照」成功突圍，不少網民對於這位個性爽朗、開心、帶點傻氣，同時身材好的「孖辮女神」十分有好感。鄧凱文人氣雖未及劉穎鏇、郭柏妍高，但絕對是眾多網民的心儀對象之一！

